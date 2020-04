Tu horóscopo diario: miércoles 8 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 8 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay buenas noticias y mucho afecto rondando cerca de ti y eso influye en cómo vas a mirar todo lo que te rodea y no serás pesimista incluso si hay ciertos asuntos que no salen exactamente como esperabas. Te lo tomarás con mucha filosofía y sin enfado.

Tauro

Aunque no sea necesario, hoy te conviene decir en voz alta lo mucho que aprecias a alguien, o darle las gracias públicamente. Se lo merece y lo sabes y eso puede significar, además, un avance emocional muy importante para ti. Serás capaz de expresar tus sentimientos.

Géminis

Si eres flexible y no te encierras en tu mundo y dejas pasar nuevas maneras de enfocar los problemas, verás que muchos de ellos se empiezan a solucionar. Todo es cuestión de dar opciones a los cambios para mejorar tu vida. No te cierres a ninguna solución.

Cáncer

Tendrás más tiempo libre en los próximos días y no estaría de más que ayudases a algún miembro de la familia que tiene muchas asuntos entre manos Muéstrate un poco más solidario y familiar. El agradecimiento y el amor van a ser intensos.

Leo

Los bloqueos que ahora notas con mucha fuerza porque no acabas de llegar donde quieres, pueden ser derribados si te lo propones. Céntrate en mejorar una cosa en concreto y ve a por ella sin ningún miedo. Si vas paso a paso, lograrás dar muchos.

Virgo

Hoy te reencuentras contigo mismo o misma y eso te hace estar muy entonado y feliz. Por fin ves que hay algo que se soluciona y que te deja un margen de tranquilidad mental y espiritual. Te apetece compartir todo eso con alguien querido.

Libra

La luna llena hoy en tu signo te trae ganas de cerrar temas y dejar atrás historias afectivas que ya no deseas y que quizá te pesan demasiado. Un viaje que aún tardará en llegar te puede dar mucha energía para hacerlo. En él, tomarás una decisión muy apropiada, pero de momento ten paciencia.

Escorpio

Vas a poder detenerte a pensar sobre algunas cosas, pero en especial sobre lo que deseas ser y cómo deseas que tu vida cambie. Aprovecha el ejemplo de una persona que lo ha conseguido. Atrévete a dar ese salto de fe que necesitas en este momento.

Sagitario

No vayas dejando tareas sin hacer para terminarlas después, en los días que se acercan. Eso sería un error. Vas a necesitar ese tiempo para estar con la gente que te apetece y distraerte, así que es mejor que cierres temas pendientes y aburridos.

Capricornio

No cuentes demasiado con la buena voluntad de alguien que se siente herido porque las cosas no han salido a su gusto y no ha tenido éxito. Se pondrá en tu contra, así que procura alejarte un poco. Es envidia, pero tu no tienes por qué soportarla.

Acuario

Postergar un hecho que debes afrontar no es algo que sea muy conveniente. Afronta esa conversación cuanto antes y así tendrás tiempo después de descansar mentalmente y pasar página. Es lo mejor, aunque creas que no estás preparado para ello.

Piscis

No te faltará buen humor para hacer frente a un tema que es un poco espinoso y que hoy tu pareja va a poner encima de la mesa. Cuanto menos dramatices el asunto y más en calma estés, mejor. Le quitarás importancia si hablas y comprendes que no es tan grave.