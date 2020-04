La Operación Bikini es más fácil con la ropa adecuada: Myprotein rebaja hasta un 80% sus prendas deportivas

Estos días nos han servido para darnos cuenta de que, en casa, también podemos practicar ejercicio. Desde canales de YouTube con los que parece que estamos en el gimnasio, hasta sesiones de aerobic en los balcones con todos los vecinos. Sea como sea, y si queremos cumplir la Operación Bikini, debemos tomarnos muy enserio (pero siempre con responsabilidad) la rutina de entrenamiento diaria que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos estivales.

Si bien es cierto que las rutinas deportivas son lo más importante, la motivación también juega un papel fundamental si hablamos de deporte indoor. Buena música para el calentamiento, un snack saludable (pero rico) cuando acabemos la sesión o unos minutos de masaje con ayuda de algún gadget son algunas de pautas que nos pueden ayudar a venirnos arriba. Pero también la ropa puede lograr que las ganas de practicar ejercicio aumenten exponencialmente, pues, ¿a quién no le gusta saber que, aún sudado y con los coloretes encendidos, sigue derrochando estilo?

Si esta es una de tus máximas a la hora de hacer deporte, esto te interesa. El ecommerceMyprotein termina la temporada con unoutlet online de prendas deportivas dignas de portada de revista que pueden alcanzar un 80% de descuento. Y, para facilitarte la tarea, hemos rastreado por ti todas sus ofertas para mostrarte dos conjuntos con los que no querrás dejar de hacer ejercicio en casa. ¿Te animas a lucirlos?

Dos conjuntos 'sporties' para ponerse en forma en casa

Para él. Aunque dependiendo de cada deporte, hay prendas que pueden resultar más cómodas, la combinación que nunca falla es la de t-shirt, pantalón corto y, para no quedarnos fríos mientras calentamos, una sudadera. Tres prendas clásicas que, a priori parecen no contar demasiado, pero que, si se eligen bien, pueden construir un conjunto sporty (y aún más trendy) adecuado para ponerse en forma. Por ejemplo, esta camiseta de tejido ligero, antibacteriano y absorbente de sudor en azul jaspeado es perfecta para acompañar estos shorts holgados en color granate claro. Para no pasar frío, nuestra apuesta es una sudadera gris carbón con capucha que, además, puedes reaprovechar para lucir tus vaqueros favoritos.

Camiseta de manga corta de Myprotein. Myprotein

Pantalón corto Myprotein. Myprotein

Sudadera MyProtein. Myprotein

Para ella. Comodidad sin renunciar a apostar por un conjunto bonito digno de aparecer en cualquier perfil deportivo. Estos atributos prometen (y cumplen) las prendas de Myprotein que no podemos resistirnos a lucir. Elaboradas con tejidos transpirables, son la combinación perfecta para realizar un entrenamiento y sentirnos frescas, secas y, sobre todo, cómodas. Los leggins, además de reunir las características anteriores, son elásticos y tienen costuras moldeadoras que realzan la figura. Y para no enfriarnos tras una intensa sesión de entrenamiento, la sudadera con capucha Tech, elaborada con poliéster, es calentita y cómoda.

Camiseta Mujer Myprotein. Myprotein.

'Leggins' MyProtein. Myprotein

Sudadera Myprotein. Myprotein

