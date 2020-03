Si quieres un gimnasio (barato) en casa, estas son las máquinas que deberías tener

Día (a rellenar por el lector) de confinamiento. Ya has preparado 10 bizcochos diferentes, has probado con nuevos sabores de palomitas y has hecho todas rutinas de ejercicio online que has encontrado o que te han pasado en una cadena de Whasapt. ¿Y ahora qué?

Pensabas que este momento no llegaría nunca, pero sí. Echas de menos el gimnasio, las clases dirigidas que te hacen sudar más que una sauna y hasta el vestuario y sus conversaciones se te asemejan como un recuerdo maravilloso... e inalcanzable a día de hoy. Pero no te pongas más triste de la cuenta: puedes motivarte y organizar tu propio g im en casa. ¿Cómo? Sigue leyendo, hemos destacado algunas máquinas aptas para el hogar con las que ponerte en forma sin salir de casa.

Una bicicleta plegable, de Cecotec

Apenas ocupa sitio. Amazon

Si hemos destacado este modelo de Cecotec es porque, además de tener un precio bastante competente para sus prestaciones, es ideal para cualquier hogar: mientras se hace ejercicio cuenta con un sistema para no emitir ruidos y, una vez se acaba, se pliega magnéticamente para ocupar el mínimo espacio.

Banco de abdominales, de Sivano

Para conseguir una tonificación perfecta. Amazon

Con tres niveles de resistencia, esta silla de abdominales cuenta con rodillos acolchados que giran mientras se hace ejercicio para asegurar la comodidad y la sujeción del usuario. Cabe destacar que se pliega para facilitar su guardado en el rincón que se elija de la casa.

Pedales para pies y brazos, de Ultrasport

Para que nada se quede sin ejercitar. Amazon

Esta pequeña bicicleta fitness es idea para fortalecer la musculatura de piernas y brazos, y destaca por tener una resistencia regulable que se ajusta a las necesidades o capacidades de cada usuario. Cabe destacar que incluye una pantalla LED en la que, entre otros datos, se podrá ver la distancia que se ha recorrido o las calorías que se han consumido.

Una elíptica, de Klarfit

Como en una sala de gimnasio. Amazon

Esta bici elíptica ayuda a aumentar el rendimiento del cuerpo y a poner en marcha, a diario, tu sistema cardiovascular. Tal y como especifican desde Amazon, este gadget deportivo ofrece un entrenamiento suave, pero completo, con el que ejercitar brazos, piernas, glúteos y hombros.

Para andar sentado con Happylegs

Para fortalecer las piernas de forma automática. Amazon

En estas jornadas en la que o trabajamos desde casa o estamos pasando mucho rato sentados, debemos aprovechar ese tiempo para fortalecer nuestro cuerpo. La máquina de andar sentados de Happylegs ayuda a fortalecer las piernas de forma automática, sin esfuerzo por parte del usuario. Gracias a su movimiento automático de distintas velocidades, se disminuye la inflamación y los dolores de piernas, pies y tobillos.

Plataforma de 'fitness', de InnovaGood

Un completo set de entrenamiento. Amazon

Si lo que queremos es tener un pequeño gimnasio en un solo aparato, debemos optar por esta plataforma de fitness con la que podremos trabajar los glúteos, las piernas y el tren superior. Incluye una guía de ejercicios para poder sacarle el máximo partido este aparato que, además ocupa poco espacio.

Plataforma vibratoria, de Sfeomi

Para un ejercicio completo. Amazon

¿Sabías que 10 minutos de entrenamiento en la plataforma equivalen a 1 hora de ejercicio? Esta máquina de vibración consigue esos resultados porque vibra a alta frecuencia para que el músculo esté estimulado constantemente, se contraiga y haga que adelgazar sea más fácil. Es recomendable usarla de 2 a 3 veces por semana y está equipado con cuerdas para ejercitar el tren superior. También será tu mejor aliada para tonificar abdominales, músculos y glúteos.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.