Cinco canales de Youtube para no echar de menos el gimnasio

El portal Youtube ha adquirido el estatus de indispensable en la vida de muchas personas, por eso, durante estos días, esta plataforma de vídeos 'online' se ha convertido en una de las mejores opciones de los que añoran el gimnasio para mantenerse en forma desde casa.

1. Con 750.000 suscriptores, el canal de fitness Tone It Up cuenta con numerosos vídeos de diversa duración con series fáciles para conseguir tonificar todas las partes del cuerpo. ¿El inconveniente? Los comentarios están grabados en inglés, aunque no es imprescindible entender lo que dicen las protagonistas para seguir el ritmo a sus ejercicios.

2. Kelli y Daniel, la pareja detrás de Fitness Blender, a la que avalan casi 6 millones de seguidores en Youtube, ofrece actividades de cardio y fuerza que van desde los entrenamientos de 10 minutos hasta los más extensos. El problema, de nuevo, es que los audios están grabados en inglés.

3. Ya en español, la conocida 'youtuber' Patry Jordán cuelga en Gym Virtual rutinas de ejercicios que, en plena reclusión, se están convirtiendo en tendencia en la plataforma. Ejercicios con o sin peso o para reafirmar abdomen y glúteos son los contenidos más abundantes de su canal.

4. Para los 'yoguis' y quienes después de trabajar sus músculos decidan completar su sesión de actividad con una buena rutina de estiramientos, Elena Malova, con casi dos millones de suscriptores, apuesta en su canal por las clases de yoga y por los ejercicios de meditación o para ganar flexibilidad en tan solo una semana.

5. Liberar estrés, generar endorfinas y, sobre todo, divertirse: eso es lo que propone el canal Dance with Jessica. A través de las canciones de Spice Girls, Taylor Swift o Michael Jackson, la coreógrafa que lidera esta cuenta hace a quienes le siguen quemar calorías sin salir del salón de su casa.

Y para seguirles el ritmo...

- Una tablet de HYX (con soporte incluido):

La tablet, de HYX. Amazon

- Un cable HDMI (si eres más de tele):

El cable HDMI, de Snowkids. Amazon

- Un buen altavoz (para ir sobrados de motivación):

La barra de sonido, de Bomaker. Amazon

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas para mantenerte en forma en casa? ¡Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter!