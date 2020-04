¿Qué ropa se necesita para hacer deporte en casa?

Quedarse en casa no es (o no debería ser) sinónimo de pasar la jornada en pijama. Según las recomendaciones de los expertos, durante estos días, tanto quienes trabajen desde sus hogares como quienes no lo hagan deben cumplir con la regla básica de vestirse cada mañana. Pero, si lo que se va a realizar es una práctica deportiva, ¿qué ropa ha de elegirse para hacer ejercicio en casa?

La primera cuestión que habrá de tenerse en consideración es el material. Una de las características que ha de cumplir este textil es permitir la transpiración del cuerpo, aunque no en todas las disciplinas se sude lo mismo. Por eso, la ropa deportiva sintética, elaborada con poliéster y nailon, frente a la confeccionada con algodón -que se empapa e impide que las toxinas sean eliminadas correctamente-, es la opción más adecuada para hacer deporte tanto en casa como fuera de ella.

A la hora de elegir la indumentaria más apropiada para cada tipo de ejercicio, se debe tener en cuenta la práctica que se va a realizar. Si se trata de esfuerzos anaeróbicos, de intensidad alta y duración breve, o de deportes aeróbicos, en los que la intensidad, más moderada, se mantiene durante más tiempo.

Para escoger las prendas en el caso de los ejercicios anaeróbicos, como por ejemplo ciclos cortos de levantamiento de pesas o de abdominales, es recomendable que estas no queden demasiado ajustadas al cuerpo, aunque tampoco muy holgadas.

Por el otro lado, para practicar ejercicios aeróbicos estáticos, es decir, aquellos en los que no hay desplazamientos, como en el step, la zumba o el body pump, la indumentaria debe ser lo más ajustada posible, para evitar irritaciones provocadas por el rozamiento. Además, en el caso de las mujeres, es importante que el top elegido sujete bien la zona del pecho.

Esta es la ropa deportiva más vendida de Amazon

- Para él: camiseta de manga corta y pantalones cortos con bolsillo interno.

Camiseta Joma. Amazon

Pantalón con bolsillo interno. Amazon

Leggins. Amazon

Sujetador deportivo. Amazon

