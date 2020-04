Tu horóscopo diario: martes 7 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 7 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque te sepa mal y te de pena, debes deja una celebración que te apetece mucho para más adelante. A pesar de eso, recibirás muchas felicitaciones y el cariño de gente que te lleva en el corazón. Valora la energía positiva que esto te dará.

Tauro

Cuidar las amistades es muy importante y hay personas cercanas en el pasado que ahora ya no significan tanto para ti y pones poco empeño en cuidarlas y mimarlas. Es momento de corregir esto, piénsalo. Al fin y al cabo, en su momento fueron importantes.

Géminis

Remonta una situación económica que estaba sufriendo un parón o la influencia de ciertos asuntos externos sociales. En el último momento verás que las cosas no van a ir tan mal como te parecía. Eso te hace sentirte mucho más en calma.

Cáncer

Si mantienes el optimismo y un cierto grado de ilusión, vas a disfrutar de un trabajo que hoy te encomiendan y que realmente te va a venir bien porque se trata de una oportunidad bastante buena. Aprovecharla y dar lo mejor de ti te traerá buenas cosas en el futuro.

Leo

Cuidado con todo lo relacionado con la comida, porque un exceso sería muy perjudicial para tu organismo y podría parar tus planes de los próximos días a pesar de que serán bastante caseros. Hazlo todo con mucha calma.

Virgo

Te faltará tiempo hoy para tomarte las cosas con calma porque quieres abarcar muchos temas a la vez, así que procura organizarte mejor. No es cuestión de correr hacia todos lados, así solo encontrarás estrés. Párate a pensar qué es lo más necesario y qué no lo es.

Libra

Aunque te gusta jugar siempre con las cartas boca arriba y no hacer trampas, hoy tendrás la tentación de decir una cosa que sabes que no es cierta para conseguir salirte con la tuya. Ojo con las mentiras porque con el tiempo pueden descubrirte.

Escorpio

Tu intuición, que a veces tiene un halo misterioso, funcionará hoy bien y esto te aportará lucidez en muchos aspectos y acertarás en lo que pienses. Por la noche, mucha diversión en una reunión improvisada a través de la tecnología. Todo irá como tu deseas y jugarás a la seducción.

Sagitario

Un amigo o un familiar va a solicitar tu ayuda y esto te pondrá de mal humor porque estropeará los planes que te habías trazado. Pero lo mejor es que intentes compatibilizarlo todo. Te dará tiempo si no dejas todo para el último minuto.

Capricornio

Estás deseando que llegue esa pequeña escapada que te permita descansar, pero eso aún tardará un tiempo y antes deberás resolver un problema añadido al que ya tienes en un proyecto que no va demasiado bien. Mantener la calma es fundamental ahora.

Acuario

Quizá te convenga hoy apagar el móvil o al menos no obsesionarte con mirarle constantemente. Si lo haces, te darás cuenta del tiempo que pierdes en cosas que realmente no te aportan nada. Pon en tu vida otros intereses y no dejes que la realidad se te escape.

Piscis

Puedes mejorar, y lo sabes, en cuestiones de comunicación. Se trata de abrirse un poco más y confiar en quien realmente te quiere. Alguien te va a dar esa oportunidad hoy. Debes aceptarla con total tranquilidad y hablar y comunicarte si ningún tapujo.