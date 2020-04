Chenoa, 15 años sobreviviendo al huracán Bisbal

Chenoa ha vuelto a ser noticia por su vida personal. Mal que le pese, acaban de cumplirse 15 años desde que, ataviada con un chándal, lloraba en la puerta de su casa su ruptura inesperada con David Bisbal. La imagen, que se ha convertido en uno de los memes más recurrentes en las redes sociales, ponía punto y final a una historia de amor que se desarrolló durante la primera edición de Operación Triunfo.

Dicen que el carácter de ella y la presión mediática echaron por la borda un romance que mantuvo en vilo a las más de 15 millones de personas que, además de por la música, permanecían inmóviles frente al televisor viendo y viviendo esos amores imposibles que se fraguaban entre clase y clase.

Sus interpretaciones a dúo, como la de Escondidos, serán parte ya imborrable de la historia de la televisión reciente, como también lo fue la 'cobra' que protagonizaron en el escenario durante una gala que reunió a todos los triunfitos de la primera hornada. Aunque ambos alegaron que el tiro de cámara hizo creer lo que no era, todavía hay muchos que siguen convencidos de que el almeriense rechazó a su ex cuando ella quiso besarlo.

Aunque Bisbal ha sido su amor más célebre, Laura -así se llama fuera de los escenarios- ha mantenido relaciones muy mediáticas, como las que la unieron a Alex González o al cantante David De María. Eso sí, rara ha sido la ocasión en la que ha querido hablar de ello, tal vez porque se confiesa enemiga de la prensa del corazón, a la que ha llegado a esquivar disfrazándose para salir a la calle. No oculta su animadversión y protege con excesivo celo una parcela de su vida que, contradictoriamente, también ha expuesto por dinero.

En noviembre de 2019, ocupaba la portada de la revista ¡Hola!para anunciar que contraería matrimonio con Miguel Sánchez Encinas. Un reportaje a todo color en el que la pareja daba todo tipo de detalles sobre la celebración y los invitados que acudirán (si el coronavirus lo permite) a la boda, que está prevista para el día 14 de junio. Sin embargo, todo hace pensar que el sí quiero tendrá que esperar. De momento se ocupa y preocupa más por la salud de su novio, médico de profesión, que de los perjuicios que pueda acarrearle la probable suspensión o cancelación.

De carácter fuerte, tan indomable como esos dragones a los que canta Pastora Soler en su último hit, Chenoa reconocía hace poco que se siente ahora más libre que nunca. Cansada de tener que fingir, llegó a sufrir alteraciones nerviosas por aparentar una personalidad que no es la suya. Quienes la conocen subrayan, en cualquier caso, que no es tan fiero el león como se autopinta. Chenoa también se emociona y sufre -en silencio, eso sí- aquellos episodios que prefiere no abordar.

Uno de ellos, quizás el más doloroso, es el enfrentamiento que mantiene con su padre. Él mismo utilizó la fama de su hija para trotar de plató en plató exigiéndole un cariño que él jamás le entregó. Intentó destrozar su imagen sin que, afortunadamente, lo consiguiera. Por aquel entonces ella contestaba con el silencio, pero la procesión iba a por dentro y repleta de cofradías.

En el terreno profesional, Chenoa se ha desquitado de prejuicios. Ya no solo es la cantante que llena recintos, sino también una colaboradora televisiva con bastante recorrido. Tiene tablas, sentido del espectáculo y no le duelen prendas a la hora de juzgar imitaciones en Tu cara me suena. Tiene sobre la mesa más proyectos que, eso sí, gestionará siempre que pueda compatibilizarlo con sus conciertos y discos. Le irá bien, pues si algo destaca en ella es la capacidad de trabajo, de evolución y de adaptación.