Ingressa a la presó un jove de Torrevella després de saltar-se sis vegades el confinament

Segons ha informat aquest dijous la Guàrdia Civil, el xic va ser multat en quatre ocasions i va ser detingut dos vegades, per la qual cosa el jutge ha ordenat el seu ingrés a la presó preventiva.

La Guàrdia Civil, en el marc de les funcions de vigilància per la declaració de l'estat d'alarma, va detectar que hi havia un cert nombre de veïns de Torrevella que havien sigut denunciats en reiterades ocasions per burlar les mesures de restricció.

Les conseqüències d'aquestes actituds reincidents i oposades al compliment de les ordres dictades, pot fer que una mera infracció administrativa inicial, acabe per ser considerada un delicte de desobediència greu, la qual cosa comporta detenció i posada a disposició judicial.

Açò és el que va ocórrer amb un jove de 22 anys, que a dia 29 de març, ja s'havia saltat el confinament cinc vegades en el termini d'una setmana. La patrulla que ho va identificar eixe dia, en un lloc prou allunyat del seu domicili, va procedir a la seua detenció per un suposat delicte de desobediència greu.

L'endemà, el jutge va decretar la seua llibertat; però, hores més tard una altra patrulla de la Guàrdia Civil ho va localitzar de nou en la via pública.

Quan va veure als agents, va intentar escapolir-se durant més de deu minuts. El xic va ser detingut per desobediència greu.

Finalment, després de passar novament a la disposició del titular del Jutjat d'Instrucció número 4 dels de Torrevella va dictar presó provisional a petició del Ministeri Fiscal.