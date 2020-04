Paula González, ganadora de 'GH 15', se sincera sobre su experiencia con las drogas: "Empecé a fumar con 9 años"

Aunque ya había revelado hace un tiempo su experiencia con las drogas cuando era una adolescente, Paula González, ganadora de Gran Hermano 15, ha querido sincerarse y dar más detalles sobre el tema.

Lo ha hecho desde 'Más de mí', su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset Mtmad. "El primer cigarro que me lo fumé tenía como 9 años, era un cigarro que le robé a mi madre, me lo llevé a la escuela y lo compartí con cuatro amigas", ha desvelado. "Estuvimos una semana tosiendo y fue asqueroso", concreta.

Sin embargo, a partir de ahí, "seguí mis estímulos", confiesa. "Yo no tenía una comunicación plena con mi madre, yo no me sentía cómoda contando todo este tipo de cosas, todo lo contrario, se las escondía".

"Pero los padres no son tontos y un día me pilló. Ese fue uno de los motivos por los cuales nuestra relación no funcionó", relata.

Así, cuenta, se fue a Hawái a vivir con su padre. "Con 14 años, decido irme a vivir con mi padre para centrarme. Es una decisión de las que más orgullosa estoy".

Sin embargo, y a pesar de volverse muy responsable en todos los aspectos de su vida, no abadonó el mundo de las drogas y es que, tal y como cuenta, "allí tenía acceso total a la marihuana. ¡Estaba en Hawái! Yo seguía fumando. Si mi padre no lo sabe, se está dando cuenta ahora mismo". Y así estuve mucho tiempo, pero un día la pilló.

Después, llegó su experiencia en GH. "Entré y nunca tuve mono ni ganas de fumar nada. Incluso dejé de fumar tabaco en la casa".

"Dejé las drogas sin darme cuenta, ni lo decidí. Me costó cero"

Cuando salgo, empiezo a hacerlo público. "Claro, no me di cuenta de que ahora estaba en España. La gente se quedó muy loca". Por eso, decidió ser mucho más prudente en cuanto a lo que publicaba en sus redes.

Por último, señala por qué y cómo ha dejado de fumar. "Fue sin darme cuenta, ni lo decidí. Fue en plan 'hoy no me apetece'. Realmente, me costó cero, porque no tenía ninguna dependencia".