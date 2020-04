Tu horóscopo diario: jueves 2 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 2 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Resguárdate de una persona que no es tan limpia como parece y que puede que esté jugando sucio por detrás sin que te estés dando cuenta. Está bien no pensar mal de nadie, pero también protegerse. Por la tarde vas a tener unos momentos muy divertidos.

Tauro

Tendrás muchos deseos de pasar una prueba o un examen de alguna clase que te angustia en cierto modo. Es normal sentir vértigo ante algo desconocido o que se antoja desagradable, pero todo irá bien. No debes sufrir por algo que no ha sucedido.

Géminis

Ponte a trabajar y no pierdas el tiempo con cosas que ahora te aparten de tu objetivo. Un libro te vendrá muy bien para seguir ampliando tu mente. Tu tarea actual puede variar a mejor si te lo propones, pero es una cuestión de esfuerzo y debes valorarlo.

Cáncer

Todo lo que signifique dinero hoy puede verse alterado, pero no necesariamente significa pérdidas ya que si pierdes por un lado, vas a ganar por otro. Pronto entenderás lo que significa aunque ahora creas que es algo que no te conviene.

Leo

Lograrás una solución rápida y constructiva si lideras un grupo o tomas la iniciativa en un tema profesional en el que todo anda un poco revuelto y en el que la gente no se pone de acuerdo. Hazlo, porque estarás inspirado o inspirada para ello.

Virgo

Seguramente no será un día demasiado estresante, pero quizá sí algo aburrido en el que vas a tener que resolver varios temas nada entretenidos o relativos a lo doméstico. Procura dejarlo todo terminado y así podrás dedicarte a cosas más divertidas.

Libra

No te apetecerá mucho entrar en una discusión que alguien provoca cerca y haces bien. Ve a lo tuyo sin más y sin dar explicaciones. Cuanto menos entres el juego, mejor te vas a sentir. Una persona cercana querrá que le acompañes a algún sitio, hazlo.

Escorpio

Hoy cambia mucho tu panorama, pero sobre todo lo que cambia es tu manera de ver lo que te rodea ya que sales de esa cierta oscuridad de estos días pasados y comienzas a ponerle más optimismo a todo. Eso es la decisión mejor que puedes tomar.

Sagitario

No te enfades con tu pareja o con una familiar por una tontería que verdaderamente no tiene ninguna importancia y que es algo completamente pasajero y doméstico. Debes relativizar las cosas y no poner tanta tensión al decir las cosas.

Capricornio

No es bueno que permitas que tu timidez se imponga hoy y oscurezca tus auténticos valores. Debes perder el miedo a expresarte en público y hablar en voz alta. Así no sentirás que nadie te excluye. Examina cuál es la mejor manera de saltar esa barrera.

Acuario

Si sientes inseguridad hacia algo que debes de hacer y que sabes puede ver o escuchar mucha gente, lo mejor es que te concentres en hacerlo bien y por tu propio disfrute. Gústate a ti y gustarás a los demás, lo importante es que te sientas bien contigo.

Piscis

Hay sorpresas hoy en tu entorno y no serán del todo negativas porque afectarán a algún familiar de una manera en la que le puede ahorrar algún problema o algún disgusto. Esto te reconfortará ya que ves que hay una puerta abierta de solución.