Tu horóscopo diario: miércoles 1 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 1 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza un mes plagado de obligaciones ineludibles que te van a resultar algo cansados en algunas ocasiones, así que es mejor que te lo tomes todo con calma. Descansa todo lo que puedas hoy. Tampoco te vendrá mal un buen paseo.

Tauro

Un asunto antiguo, por un tema familiar, te llevará a un encuentro con tus raíces, y eso puede ser excelente para hacerte reflexionar sobre las cosas importantes de la vida y lo que realmente quieres. Será un momento muy beneficioso interiormente.

Géminis

Hoy, por fin, te llega una respuesta positiva sobre una entrevista de trabajo que estabas esperando y que te llena de satisfacción. Te ilusionarás mucho con un comienzo que también significa un gran cambio. No te dejes llevar por los nervios.

Cáncer

Luna creciente tu signo hoy que te lleva a sentir muchos conflictos y contradicciones en tu interior y por eso pasarás un día con mucho altibajos emocionales. Intenta tener un entorno lo más tranquilo posible. Huye del ruido o de ambientes estresantes.

Leo

Es mejor que hagas comentarios constructivos en tu entorno familiar y laboral hoy, porque no debes excederte en la crítica sobre las actitudes de los demás. Ojo, te puede perjudicar mucho si no lo controlas. Procura dedicarte a lo tuyo, sin más.

Virgo

Hoy vas a resolver un problema que te ha llevado ya demasiado tiempo y energía. Tomas una decisión importante y dejas por fin atrás algo o alguien que te lastra y te pesa emocionalmente. Respira hondo porque de ahora en adelante se abre una nueva etapa.

Libra

Ten fe en ti y en tu criterio, pero a la hora de hablar en una reunión, no desveles todo lo que sabes hoy sobre un asunto profesional porque alguien se podría poner una medalla que solo a ti te pertenece. Ve con cautela y habla solo con quien tenga poder.

Escorpio

Cuidado con los deseos inconscientes que no controlas, porque pueden ser muy negativos hoy si te dejas llevar por cierto tono de ironía o mal humor. Los amigos o las personas cercanas pueden salir dañadas. Vengarse no es una opción, tenlo claro.

Sagitario

Probablemente tendrás mucha actividad y ganas de hacer cosas y es mejor que aproveches esa energía para cuidar un poco más de tu organismo y hacer algo más de deporte o cualquier actividad física como bailar o yoga, aunque sea en casa.

Capricornio

Tus amigos van a disfrutar hoy de tu buen humor y no te vas a dejar llevar por el lado negativo de nada. Tu energía sube y eso te hace evitar cualquier asunto que no te de satisfacción o que te resulte pesado o monótono. Transmites tu energía.

Acuario

Aléjate de personas o asuntos que desprendan negatividad o al menos que no vean las cosas como tu, ya que eso te puede influir negativamente y no es lo que necesitas en estos momentos. Necesitas encontrar paz y no lo harás si te metes en la boca del lobo.

Piscis

Empiezas a pensar en un cambio porque no estás del todo a gusto donde estás. Si se trata del trabajo, todo te favorece para empezar a buscar otro que te traiga más oportunidades de hacer lo que te gusta. Muévete, se abren ciertas puertas que debes tocar.