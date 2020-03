El PSIB lamenta que el PP difunda "una noticia falsa" sobre el polideportivo de Sant Ferran

En una nota de prensa, Alcover ha señalado que actualmente el centro acoge a 50 personas sin techo para protegerlas del COVID-19 y "no hay ningún peligro de contagio por legionella".

De esta manera, Alcover ha expresado que "no se entiende como un partido político puede aprovechar la situación actual para hacer política con un tema que no se debería haber hecho". Además, el portavoz socialista ha pedido al PP que "transmita sus informaciones con rigor y no transmita nerviosismo en unos usuarios, que como el resto de sociedad, no la necesita".

También ha añadido que "el señor Galmés ha pasado una línea de moralidad que no debería haber pasado". Así, Alcover ha indicado que "si el PP hubiera tenido dudas reales de si el polideportivo tuviera legionella o no, sólo debería haberlo preguntado al Consell de Mallorca y les hubiera contestado".