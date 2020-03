Consultorio de Sexo: "Tengo esclerosis múltiple, ¿puedo tener relaciones, corro peligro de contagio de coronavirus?"

Las dudas en materia sexual son perpetuas, pero no por ello tienen que quedar sin respuesta. 20minutos pone en marcha un consultorio de sexo para ofrecer luz y respuestas claras a las inquietudes de los lectores en esta importante faceta de la vida.

Para plantear tu pregunta, escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas al consultorio de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

CONSULTA Soy una persona con esclerosis múltiple. ¿Puedo mantener relaciones sexuales? ¿Corro peligro de contagiarme por el coronavirus? Mi marido es el único que sale a la calle, y al estartomando Tecfidera me da un poco de miedo contagiarme.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si estás tomando tratamiento inmunosupresor has de seguir tomando tus fármacos. Puedes mantener relaciones eróticas con tu pareja si estáis sanos, sin síntomas y habéis preservado el aislamiento.

Por tu enfermedad, todas las medidas higiénicas básicas habéis de respetarlas al máximo porque eres más proclive a las infecciones en general. Si tu marido ha de salir de modo inevitable a la calle, ha de protegerse al máximo para protegerte a ti.

Si él se cuida también te cuida. Y si el miedo te quita el deseo él sabrá estar cerca de ti estando a distancia de ti.

CONSULTA Soy mujer y quería saber por qué cuando me masturbo puedo llegar al orgasmo en muy poco tiempo y, en cambio, me cuesta mucho cuando me lo hace otra persona, incluso durante muchísimo rato y de diferentes formas.

RESPUESTA DEL EXPERTO El erotismo individual (masturbación) permite conocer nuestro cuerpo y las sensaciones que despiertan en una misma. Desde esta perspectiva puede deducirse que es más fácil sentir el orgasmo jugando consigo mismo que si lo hace una persona ajena a tu cuerpo.

"El orgasmo es un reflejo algo tímido que precisa para desencadenarse confianza, tranquilidad, juego erótico y libertad para poder mostrarse"

El orgasmo es una fase de la respuesta sexual que se caracteriza por su timidez, sobre todo cuando hay alguien al lado, una pareja que 'nos distrae'. Indicarte también que otras manos no son tus manos y eso requiere complicidad comunicativa, tranquilidad y aprendizaje.

El hecho de que desees 'regalarle' el orgasmo a tu pareja puede interferir tu orgasmo porque si se quiere buscar no se llega a él. Un primer paso podría ser que tu pareja observe cómo eres capaz de llegar por ti misma; eso requiere, no obstante, cierta complicidad de pareja.

En resumen: el orgasmo es un reflejo algo tímido que precisa para desencadenarse confianza, tranquilidad, juego erótico y libertad para poder mostrarse.

CONSULTA La disfunción eréctil dicen que es más por estrés, por pensar demasiado y por temas psicológicos realmente. ¿No tiene nada de fisiológico? ¿Siempre se puede curar si se soluciona lo mental?

RESPUESTA DEL EXPERTO En toda disfunción eréctil hay un componente psicógeno, con independencia de que exista una posible causa orgánica.

Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podríamos deducir que no hay causas orgánicas; si no se dan erecciones en estas circunstancias habrá que evaluar su estado de salud y/o si toma ciertos fármacos que pueden afectarle a su respuesta eréctil.

Si descartamos causa orgánica la disfunción se resuelve de modo sencillo con una terapia sexológica. Y si interactúan los factores psicógenos y orgánicos habrá que resolver o controlar el factor orgánico.

En la actualidad tenemos muchas herramientas terapéuticas y fármacos que resuelven la mayoría de dificultades eróticas.

CONSULTA Estoy casado, entiendo que no hay ningún problema pero tengo una duda: Si no tenemos ningún síntoma, ni mi mujer ni yo de coronavirus, ¿podemos tener relaciones con sexo oral incluido?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si sois una pareja sana, sin síntomas y habéis cuidado el aislamiento, no supone riesgo añadido que tengáis encuentros eróticos.

Aunque es cierto que la enfermedad se está escribiendo día a día, todo indica que el virus no se transmite por vía genital aunque sí se transmite por la saliva (besos), además de por la mano llevada a la boca, ojos y fosas nasales, tos y estornudos.