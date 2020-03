Consultorio de Sexo: "No tenemos relaciones desde que dijeron que hay que mantener distancia en la misma casa"

Las dudas en materia sexual son perpetuas, pero no por ello tienen que quedar sin respuesta. 20minutos pone en marcha un consultorio de sexo para ofrecer luz y respuestas claras a las inquietudes de los lectores en esta importante faceta de la vida.

Para plantear tu pregunta, escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas al consultorio de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

CONSULTA Quería saber si es peligroso tener relaciones en este momento de crisis por coronavirus. Somos una pareja sana, de momento no tenemos síntomas pero no tenemos relaciones desde que han dicho que hay que mantener distancia hasta entre personas, familiares, en la misma casa.

¿Hay que utilizar preservativos? ¿Se puede contagiar a través de fluidos genitales?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si sois una pareja sana, sin síntomas y habéis cuidado el confinamiento no hay problema en que tengáis encuentros eróticos. No obstante, si alguna persona con la que convivís se expone al virus, estaréis todos expuestos.

El virus no se transmite por vía genital pero sí se transmite por la saliva (besos), además de por la tos y los estornudos; y eso limita otras prácticas eróticas.

Creo es buena época para que exploréis otras formas de erotismo virtual de pareja, además del autoerotismo, para canalizar vuestros deseos.

CONSULTA Hace como una semana que tengo mucho flujo vaginal, es de color amarillento y su olor no es muy agradable, el periodo no me vino para nada normal y estoy preocupada. ¿Qué me pasa?

RESPUESTA DEL EXPERTO Es difícil darte una respuesta con los síntomas tan inespecíficos que detallas.

Si a los síntomas que expones añadieras otros como: escozor o picor al orinar, molestias durante la relación sexual coital y picor perigenital, podríamos pensar en una vaginosis o desequilibrio de la flora vaginal (hongos vaginales), en algún cambio en tu ciclo menstrual o en alguna ITS.

Por ello te sugiero solicites cita con algún profesional de la ginecología.

CONSULTA Si mi pareja y yo comenzamos a tener reciente y constantemente relaciones sexuales, es posible contraer VIH o una enfermedad de transmisión sexual (ETS)

Ha sido la primera vez de los dos y no existen parejas anteriores en ambas partes.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si la situación de pareja es la que expones yo no estaría preocupado en relación a esta posibilidad.

Si has tomado antibióticos recientemente o estás tomando hormonas femeninas como anticoncepción pueden ocasionar algún desequilibrio en tu flora vaginal en forma de “candidiasis” (hongos vaginales); en este caso tendréis que ser tratados ambos con antibióticos específicos.

CONSULTA Mi pareja y yo ¿podemos tener relaciones sexuales? Estamos todo el día juntos salvo que él salga a comprar o yo. ¿Nos podemos dar besos?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si sois una pareja sana, sin síntomas, habéis cuidado el confinamiento y las salidas a comprar han sido cuidadas, no hay problema en besarse y realizar cualquier actividad erótica.