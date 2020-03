Las monas de Pascua, ahora a domicilio, de la mano de más de una treintena de pastelerías catalanas

La situación actual lleva a muchos comerciantes a ingeniárselas para poder mantener una pizca de normalidad. Cada año por estas fechas empezarían a llegar las monas de Pascua a tantos ahijados, de manos de los padrinos. Más de una treintena de pastelerías catalanas se han unido en una iniciativa que pretende que la tradición de las monas se vea afectada lo menos posible este año. La solución son las monas a domicilio.

"Trabajamos con la ilusión de los que decidan encargar las monas a casa", explica Marc Rodellas, propietario de la pastelería Rodellas de Sant Celoni, y el impulsor de la iniciativa. Bajo el nombre 'Més mones que mai', se ha puesto en marcha una campaña abierta a todas las pastelerías de Cataluña para aunar en una misma cuenta de Facebook y de Instagram diferentes nombres de comercios que enviarán estos chocolates a casa de los pequeños.

Son ya 37 locales los que se han unido a la campaña, que se escribe por todo el territorio catalán. Dese Barcelona ciudad a Tarragona, Llinars del Vallès, Llívia, Girona, Molins de Rei, Mataró, etcétera. Y el número, estiman, seguirá creciendo. Todos los diseños pueden encontrarse en las páginas de Instagram y Facebook con el nombre de @masmonesquemai.

Cuatro meses de trabajo



“Empezamos a trabajar la pascua al día siguiente de Reyes. Llevamos todo este tiempo trabajando de ocho a diez horas cada día haciendo monas", añade Marc Rodellas. "La inversión de maquinaria, los moldes, el chocolate... Todo estaba comprado. No te imaginas que va a haber esta parada económica. Para nosotros amortizar el gasto es muy difícil. Hemos bajado el ritmo de producción y estamos acabando las piezas que teníamos empezadas”.

Meses de trabajo que peligran en una de las campañas más fuertes para el sector. La campaña, dice, nace para que haya menos pérdidas, pero que las cuentas serán difíciles de llevar de igual forma. “La iniciativa nace de la necesidad en sí. Como chocolatería-pastelería nace de lo personal, pero no individual, ya que a muchos chocolateros le está pasando lo mismo. La Pascua la damos por perdida y lo que queremos es normalizar el momento para los ahijados. Evidentemente queremos minimizar las pérdidas", comenta.

Mona de Pascua de la pastelería Rodellas. Cedida

Además las tradiciones se transgreden también en los diseños de la pastelería Rodellas, como indica Marc: “Yo soy un poco más transgresor. No me gusta tanto trabajar Disney, aunque también lo hago. Todo suele empezar a partir de un huevo. Hago un ratón, un conejo, una jirafa... Todo figuras con mi toque personal. Normalmente se van vendiendo todas".

Mona de Pascua de la pastelería Rodellas. Cedida

Una Pascua más virtual

Marc Rodellas se ha imaginado una Pascua más virtual, dice. "Nos imaginamos que nosotros llevamos la mona, siguiendo los parámetros de Sanidad, y una vez recibida, los ahijados harán videoconferencia con los padrinos. Es un momento del año muy esperado por los ahijados", añade.

Reconoce que no se siente la misma emoción de otros años, cuando los niños pasan por delante del cristal y se ilusionan al ver las figuras, pero que la iniciativa está teniendo una buena acogida. “Sí. Estamos recibiendo encargos. Nuestro obrador tiene vista desde la calle y entonces normalmente está lleno de niños mirando por el cristal y ahora todo ha cambiado mucho. Tenemos encargos de manera virtual. No me llega tanto la emoción como un año tradicional, pero sí que se hacen pedidos”.