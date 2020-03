Tu horóscopo diario: viernes 27 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 27 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En ocasiones te cuesta un poco utilizar tus habilidades sociales, porque vas directamente al grano, pero hoy debes ponerlas en práctica sin dudarlo, porque tu excesiva sinceridad puede ser perjudicial. Saca a relucir tu sentido del humor.

Tauro

Te planteas algún cambio en tu imagen y es que de alguna manera la primavera recién comenzada te está influyendo bastante. Esa renovación pude ser muy beneficiosa incluso para la salud, sobre todo si ajustas tu alimentación y equilibras el peso.

Géminis

Una reunión o un evento de alguna actividad, probablemente relacionada con la cultura, te interesará mucho e incluso estarás a punto de dejar otra actividad programada para estar pendiente de ésta. Lo pasarás bien en cualquier caso y te parecerá un día muy productivo.

Cáncer

Haces planes para el fin de semana, e incluso para esta noche, en la que están implicados varios amigos o amigas con los que te apetece mucho charlar aunque estéis en distintos lugares. Buen tono y diversión. Procura no decir cosas que molesten.

Leo

Lo positivo de lo que ahora está a punto de pasar es que vas a renovar cierta manera de contemplar las cosas. Dejarás de darle importancia a lo que no la tiene y tu orden de prioridades será mucho más real y acorde con tus circunstancias actuales.

Virgo

Te dejarás llevar por la sensación de que debes terminar algo deprisa para satisfacer a un jefe o a otra persona y eso no es cierto. Hay ciertas labores que necesitan su tiempo, tómatelo con calma. Si alguien te pregunta, explícale tu método de trabajo.

Libra

Siempre se aprende algo si estás dispuesto a abrir tu mente y a dejar pasar otras ideas y otras maneras de ver las cosas. Hoy recibirás una lección que te va a servir para mejorar en muchas aspectos personales. Sale a relucir tu lado más protector con la familia.

Escorpio

No saltes de una cosa a otra durante toda la jornada. Es mejor que te centres en una de ellas y que la termines. Correr de una cosa a otra y querer abarcarlo todo no es la mejor idea. Relájate un poco, durante el fin de semana podrás organizarte mejor.

Sagitario

Lo que te conviene es dedicar el fin de semana a descansar porque de alguna manera has pasado ciertas tensiones y estás en una fase de averiguar lo que necesitas de verdad. Duerme más, busca la calma. Un libro te traerá un espacio mental positivo. Te sentirás muy bien.

Capricornio

Gestionar las emociones es algo en lo que debes centrarte hoy un poco más. No dejes que te enfaden ciertos comentarios o actitudes que no son agradables, pero que no van contigo. Si dejas entrar a la ira o al mal genio, te sentirás peor.

Acuario

Alguien te propone un nuevo proyecto o negocio y te sientes con mucha ilusión para implicarte en él. Es positivo, pero ve con cuidado y analiza bien toda la parte más económica. Ojo con las inversiones. Pide toda la información que creas oportuna.

Piscis

Vas a buscar el medio de tener más independencia de tu pareja porque últimamente te agobia bastante y necesitas tu propio espacio. Sería bueno que lo planteases abiertamente, con honestidad. La reacción no será nada negativa.