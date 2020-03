De Louise L. Hay a Curro Cañete, siete libros de autoayuda para alimentar el espíritu durante el confinamiento

El confinamiento domiciliario provocado por el coronavirus y dirigido a contener la propagación del Covid-19 por toda España se prolonga hasta el 11 de abril. Mientras nos #quedamosencasa recopilamos otro buen puñado de libros de autoayuda que pueden alimentar el alma y la mente durante estos días de aislamiento.

'El poder de confiar en ti'. Curro Cañete. Editorial Planeta

El jugador de baloncesto Ricky Rubio, ganador de la Copa del Mundo de Baloncesto, dijo de él: “Este libro me ha acompañado todo el campeonato. Me ayudó muchísimo a ganar”. Su autor, el escritor y coach Curro Cañete, comparte aquí su particular método de autocoaching para para que cualquier persona pueda aplicarlo a su vida diaria con el objetivo de conseguir lo que desea. El objetivo, atacar de raíz los dos grandes problemas de las personas infelices: la falta de autoestima y la falta de confianza en uno mismo.

'El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual' y 'Practicando el poder del ahora: enseñanzas, meditaciones y ejercicios esenciales extraídos de El poder del ahora'. Eckhart Tolle. Gaia

En palabras de su propio autor: “Hablo de una transformación profunda de la conciencia humana -no como una distante posibilidad futura, sino como algo que es posible realizar inmediatamente- sin importar quién seas o dónde estés”. Con más de cinco millones de ejemplares vendidos desde 1997, El poder del ahora se ha convertido en una las grandes guías espirituales de los últimos años gracias a su lenguaje sencillo y su formato pregunta-respuesta. Tolle aporta las claves para liberarse de los problemas mentales que nosotros mismos creamos, aprender a llegar al estado de conciencia iluminada y mantenerlo en la vida cotidiana.

'A solas'. Silvia Congost. Zenith

¿Por qué la soledad es una situación que nos da miedo, nos genera rechazo y tratamos de evitar a toda costa? Tras haber sufrido en sus propias carnes una relación tóxica, la psicóloga experta en dependencia emocional Silvia Congost decidió escribir este libro de autoayuda que rompe con todas las ideas preconcebidas sobre no tener pareja e invita a sus lectores a perder el miedo a la soledad. De hecho, aprender a estar solos es, según la autora, el vehículo más idóneo para volver a conectar con nosotros mismos y nuestros pensamientos.

'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'. Marian Rojas. Espasa

Dice la psiquiatra Marian Rojas que este libro nació tras hacerse varias preguntas: ¿existe la suerte?, ¿por qué hay gente a la que siempre le pasan cosas buenas?, ¿atraemos con nuestra actitud los problemas? En sus páginas une los puntos de vista científico, psicológico y humano y explica que para propiciar que las cosas buenas ocurran hay que vivir el momento presente - no estar angustiado por el pasado ni ansioso por el futuro- y, además, tomarlo con ganas: ya que no importa lo que te pasa sino cómo te lo tomas. Entre sus consejos: evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia y reivindicar el papel del optimismo.

'El arte de vivir con sencillez: 100 enseñanzas de un monje zen para una vida calmada y feliz'. Shunmyo Masuno. Urano

Dejar los zapatos alineados, unir las manos cuando nos asalta la ira, crear un pequeño jardín en el balcón u ordenar el escritorio tras la jornada laboral son pequeños gestos que pueden cambiarte la vida. Así lo demuestra Shunmyo Masuno en este libro que ha vendido más de un millón de copias en Japón. Un manual que reúne cien lecciones inspiradas en la filosofía zen, una por día, para aplicar a las cosas más cotidianas - trabajo, hogar, relaciones con uno mismo y los demás- y que bien aplicadas pueden mejorar nuestra vida y serenidad.

'Usted puede sanar su vida'. Louise L. Hay. Urano

Louise L. Hay fue una de las pioneras del movimiento de crecimiento personal. En 1976 publicó Sana tu cuerpo, donde exponía que detrás de muchas dolencias físicas podían ocultarse problemas anímicos. En 1984, tras superar un cáncer, llegó Usted puede sanar su vida, que casi 40 años años después sigue editándose en una treintena de países. El libro no ha perdido vigencia y además expone sus razonamientos con mucha sencillez. Primero, que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Y segundo, que esa autotransformación traerá la paz, la armonía y la auténtica autoestima.

'Dejar ir'. David R. Hawkins. El Grano de Mostaza

¿Es posible iniciar el viaje del estrés y la ira que nos domina a la paz? El doctor Hawkins (1927-2012), licenciado en psiquiatría y estudioso de la conciencia, lo demostró en este libro a través de su metodología de sanación. Basándose en su propia experiencia personal, Hawkins explica que los sentimientos suprimidos o reprimidos en nuestro interior buscan siempre una salida y que es necesario trabajar conjuntamente con las herramientas del perdón y del dejar ir para conseguir una verdadera liberación. Hombre espiritual y místico, consiguió los elogios de la mismísima Madre Teresa de Calcuta.