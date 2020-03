El Govern dice que el Gobierno ha atendido la petición de Baleares al cerrar los alojamientos turísticos

En una nota de prensa, la Conselleria ha detallado que con la orden del Gobierno se podrá acometer un cierre escalonado de los alojamientos turísticos del archipiélago para garantizar un "regreso ordenado y lo más rápido posible" de los turistas que actualmente permanecen en las Islas.

Mediante una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Sanidad da una semana de plazo a todos los establecimientos para que cierren sus puertas. La orden afecta a todas las modalidades alojativas que se ofertan actualmente en Baleares y entró en vigor el 19 de marzo.

La orden ministerial establece el cierre de estos establecimientos a partir del momento en que no tengan clientes, no antes, aunque eso sí, en el plazo máximo de 7 días, que es cuando está previsto que Baleares ya no tenga turistas, todos deberán estar cerrados.

Tras la publicación de la Orden Ministerial, la Dirección General de Turismo del Govern se encuentra ya trabajando de manera coordinada para el desarrollo de la normativa y su aplicación en Baleares.

En esta línea, se trata de una medida positiva que da cumplimiento a lo solicitado por el Govern, y que permite al sector acogerse a la causa de fuerza mayor en futuros ERTES que pudieran presentar, al no poder desarrollar su actividad.

Mientras abandonan Baleares, los casi 5.000 turistas que a día de hoy todavía permanecen en el archipiélago deberán comportarse exactamente igual que el resto de ciudadanos. Es decir, no podrán salir del hotel salvo para desplazamientos imprescindibles.

La instrucción es que permanezcan en sus habitaciones hasta que sean trasladados hacia puertos y aeropuertos con el único fin de regresar a sus residencias habituales.

En esta línea, este viernes ha tenido lugar una Conferencia Sectorial de Turismo con la ministra Reyes Maroto, en la que ha participado, por videoconferencia, la directora general de Turismo, Rosana Morillo.

Durante la reunión, se han abordado estas cuestiones y se ha destacado la necesidad de continuar con el proceso de regreso de todos los turistas que todavía están en Baleares a sus lugares de origen. Está previsto que a lo largo del fin de semana esta cifra se reduzca.