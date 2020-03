La CEV avisa a las empresas que los ERTE deben tener un componente "de ética y moral"

Así se ha pronunciado Navarro en la rueda de prensa ofrecida junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los secretarios generales de UGT PV, Ismael Sáez, y de CCOO PV, Arturo León, tras una reunión para analizar el Real Decreto del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus en la que también han estado presentes los máximos responsables de Hacienda, Economía y el IVF.

Precisamente sobre los ERTE se ha pronunciado también Puig, que ha aseverado que esta figura "está para lo que toca", es una solución transitoria, y ha exigido que "nadie aproveche este momento para actuar de una manera no decente o deshonesta".

Según ha advertido, si alguien los utiliza con otros fines van a intervenir, especialmente en los de extinción. No obstante, ha querido remarcado que es una "minoría" porque "la inmensa mayoría de empresarios están trabajando de manera adecuada".

Preguntado sobre si se plantea el Consell alguna medida de urgencia para compensar el cese de actividad de Ford por esta crisis sanitaria y que afecta a empresas auxiliares, ha indicado que no se puede plantear ninguna acción segmentada para una compañía y ha apuntado que están en relación directa con el comité de empresa y se está a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

Ante la pregunta de si se dispone ya de algún dato sobre el aumento de la cifra de parados y ha admitido que se podría estar hablando de un repunte de 5.000 desempleados en cinco días, una situación "muy preocupante", pero hay que ver cómo evoluciona la crisis para ver también cuántas de las empresas que han planteado un ERTE deben volver a la actividad una vez superada la pandemia.

"Debemos huir del alarmismo", ha resaltado, pero ha reconocido que esta es "una situación gravísima de una magnitud enorme y consecuencias económicas, habrá una avalancha grande de parados por los ERTE".

Respecto a la estimación del coste que podría tener esta crisis en la economía valenciana, ha indicado que no se puede aventurar ningún dato porque no se sabe cuándo va a acabar y se están barajando distintos escenarios temporales. "La acción económica más importante que podemos hacer es acabar cuanto antes con la pandemia", ha asegurado.

SINDICATOS CRITICAN LOS ERTE DE 6 MESES O 1 AÑO

Desde CCOO PV, Arturo León ha admitido que ha habido un volumen "significativo" de despidos pero ha recordado que "esta coyuntura pasará y tenderá a recuperarse" y espera que lo haga en forma de V y no de U. "Lo deseable es que mantengamos el empleo y la actividad económica, no aprovechemos para hacer cosas que no tienen sentido".

Además, ha advertido, van a poner el ojo en los despidos y ceses injustificados de contratos, ya que los ERTE por causa de fuerza mayor se pueden prorrogar mientras dure el estado de alarma pero no es "ni razonable, ni ético, ni prudente pretenderlos de seis meses o un año, apaga y vámonos". "Seamos prudentes, mantengamos el empleo, demos tranquilidad a la población", ha reclamado.

Ismael Sáez (UGT) ha defendido que se acortes los plazos para agilizar los ERTE y que cuanto antes los afectados puedan cobrar sus prestaciones por desempleo, al tiempo que ha pedido a los empresarios que no despidan a trabajadores eventuales por circunstancias de la producción porque para eso está la figura del expediente temporal.

También ha puesto el foco en los trabajadores fijos discontinuos, especialmente en la hostelería y vinculados al turismo, y ha pedido al Consell que plantee al Gobierno que esos empleados que no van a ser llamados puedan quedar en situación legal de desempleo con derecho a cobrar la prestación.