Per l'Horta denuncia el cierre de mercados de proximidad en la Comunitat Valenciana por "desinformación"

20M EP

El colectivo Per l'Horta, miembro de la Federación Intervegas, ha denunciado el cierre de mercados agroecológicos y municipales en ciudades como Murcia, Zaragoza o localidades de Mallorca, así como que muchos mercados de la Comunitat, pese a que no hay una prohibición expresa, "no han abierto por desinformación".