Cómo desinfectar el teclado del ordenador

Todas las medidas de precaución que tomemos para evitar el contagio del coronavirus son pocas, y no solo basta con lavarnos las manos regularmente, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que también debemos desinfectar ordenadores y móviles, cuyas pantallas pueden llegar a acumular hasta 30 veces más bacterias que un váter.

Para limpiar el teclado de nuestro ordenador, el primer paso se centra en desenchufarlo o apagarlo si se trata de un dispositivo inalámbrico. Una vez hecho esto, debemos buscar un paño que no desprenda ningún hilo, por ejemplo, uno de microfibras, de los más comunes para las gafas, según recoge el diario ABC.

Después, utilizaremos alcohol isopropílico del 70% mezclado con un poco de agua. Sin embargo, si no contamos con este producto, las toallitas desinfectantes también son una opción para desinfectar nuestro ordenador.

En este paso debemos tener cuidado para no humedecer en exceso el paño, ya que no es recomendable que al pasarlo por el teclado queden gotas sobre él. Para limpiar las teclas en profundidad podemos emplear bastoncillos para las orejas, aunque con el máximo cuidado de que no permanezca dentro la suciedad ni pelusillas.

Por último, es importante que sequemos bien la superficie eliminando por completo cualquier tipo de humedad. De igual forma, es aconsejable no conectar inmediatamente después el ordenador y esperar unos minutos antes de volver a hacerlo.