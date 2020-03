Qué debes hacer si el cajero se 'traga' tu tarjeta

Una operación frecuente y habitual como acudir a un cajero automático para sacar dinero puede darnos algún dolor de cabeza si ocurren inconvenientes como que la máquina se 'trague' nuestra tarjeta de crédito o débito. Si esto ocurre, ¿qué debemos hacer?

El diario ABC recoge una serie de recomendaciones, citando a la Asociación de Usuarios Financieros. Lo primero es esperar 30 ó 40 segundos para comprobar que la tarjeta no sale. Si es así, lo primero es llamar al número de atención al cliente de la entidad bancaria. Si no lo lleva encima, en el cajero debe figurar obligatoriamente un teléfono de incidencias. Lo mejor es no separarse del cajero, por si éste devuelve la tarjeta. También es recomendable revisar los movimientos de la cuenta, por si acaso.

Si la sucursal bancaria está abierta, se puede pedir ayuda a los empleados del banco. Si el titular se identifica como tal con su DNI, y si la tarjeta no está bloqueada, la devuelven su problema.

En el caso de que la tarjeta sí se devuelva pero no el dinero, el procedimiento es el mismo.

Si perdemos la tarjeta, la Asociación de Usuarios Financieros recomienda usar una aplicación para pagar con el móvil.

A veces, los fallos en los cajeros se deben a manipulaciones fraudulentas. LA Guardia Civil recomienda que comprobemos que el cajero no tiene teclados falsos, que la ranura no esté tapada y desconfiar de gente se ofrezca a ayudar.