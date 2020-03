Bronca y desplante en directo en el 'Pasapalabra' argentino

El concurso Pasapalabra es por lo usual un programa en el que todo son risas, amabilidad y un poquito de tensión por el famoso rosco. En este concurso, que se emitió en España hasta hace poco, siempre colaboran personajes famosos con los concursantes en liza.

Pero en el Pasapalabra argentino la cosa se fue de las manos cuando una de las personas famosas que colaboraban, la actriz Esmeralda Mitre se iba del plató en directo, mientras decía "me voy, no me dejo maltratar. Está lleno de minitas [chica joven] para maltratar, a mí no. Y me van a tener que pagar igual", según recoge el diario Clarín.

Al parecer, la actriz había tenido un roce con otra de las famosas en el programa, Analía Franchín. "Le dije cosas normales, pero ella quiere que la levanten de todos los programas siempre", contó Analía. "Empezó a bardear [ofender], le dije 'flaca, calmate', se enojó y se levantó".

A la vuelta de una improvisada publicidad en lugar de la huída había un periodista de la cadena, Pampito Perello Aciar, sustituyéndola.

"Bueno, vamos a jugar... Esmeralda se fue. Le agradecemos a Pampito por venir. ¡Silla caliente!", comentó Iván de Pineda, el presentador.