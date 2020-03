Tu horóscopo diario: viernes 13 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 13 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu fuerza interior estará hoy en alza y eso te permitirá esclarecer algo que no tenías nada claro respecto a una persona que te interesa mucho. Una conversación con ella te abrirá la mente a una realidad incuestionable. Acepta las circunstancias.

Tauro

Saldrás con mucha resolución de un pequeño problema relacionado con lo legal o con una obligación económica que ahora se ha presentado de improviso. Por la noche estarás feliz de haberlo resuelto y lo contarás, por fin, en voz alta a los más cercanos.

Géminis

Sigues una senda equivocada en un asunto familiar en el que no quieres dar marcha atrás ni querer reconocer que te has equivocado. Quizá cuando te des cuenta, sea demasiado tarde, actúa cuanto antes. Después el tiempo habrá sellado las puertas.

Cáncer

Te acecha una traición, alguien que está cerca puede demostrarte que no es tan de fiar. Si hoy estás con un grupo de gente tomado algo o en una reunión, observa detenidamente los gestos y las palabras porque te van a contar muchas verdades.

Leo

Disfrutarás de algún evento de ocio con eso que te gusta tanto ya sea música, cine o una actuación, o cualquier otra cosa que sea de tu agrado. Será un buen momento para reír y sentirte a gusto con la compañía de alguien a quien aprecias de verdad.

Virgo

Racionalizar más tu tiempo es buena idea, pero tampoco te exijas tanto que te conviertas el reloj en una esclavitud. Date tus tiempos libres e incluso elige no hacer nada esta noche, simplemente descansar o compartir un rato de charla o un juego con amigos.

Libra

Tendrás una experiencia que te supondrá un antes y un después en muchos terrenos, aunque especialmente en el emocional y afectivo. Eso que vas a descubrir te lleva a replantearte muchas cosas sobre ti y tus auténticos deseos. No te deben importar lo que piensen los demás.

Escorpio

No descartes que hoy haya encuentros o aventuras en las que te vas a meter sin pensarlo. Será quizá una noche un poco especial en la que te dejarás llevar. No es negativo si no pierdes el control y actúas de forma responsable aunque libremente.

Sagitario

No será fácil la comunicación hoy con la pareja porque habrá deseos opuestos o planes que no son del agrado de ambos. Toca ceder, ya que de lo contrario, empezarás muy mal el fin de semana. Procura rebajar tus expectativas y disfrutar lo que puedas.

Capricornio

Lo que más te apetecerá hoy es buscar algo para relajarte, como un spa o una sesión de yoga e incluso descansar en casa sin ruido ni demasiado trasiego a tu alrededor. Tu cuerpo te lo pide a gritos porque le has sometido a mucha tensión.

Acuario

No te fíes demasiado de alguien que te halagará hoy, sobre todo si es por las redes sociales, porque no será del todo cierto y lo que quiere es conseguir algo de ti. Ve con más cuidado y procura reprimir la vanidad. Puede ser una nefasta consejera.

Piscis

No te expongas al frío ni te excedas en nada que te pueda perjudicar al organismo porque eso ahora supondría un contratiempo para tus planes. Debes cuidarte un poco más y no tomarte nada muy a pecho. Cuanto más en calma estés, mejor te sentirás.