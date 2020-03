La Junta de Gobierno suspende los mercados de Castelló y el Grau y la feria de atracciones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves la suspensión de los mercados de Castelló y el Grau durante ésta y la próxima semana y de la actividad de la feria de atracciones, medidas que formaran parte del plan de contingencia que adoptará el consistorio ante la crisis del coronavirus.

Además, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Rafa Simó, se ha suspendido el procedimiento de declaración responsable para instalaciones y funcionamiento de actividades portátiles y desmontables en vía pública, al que se han acogido gaiatas, collas y otras entidades para obtener la licencia en Magdalena.

Simó ha señalado que dicho plan de contingencia contendrá un paquete de medidas con el objetivo "de contener el contagio del coronavirus y no repetir cosas que han pasado en Italia". Así, ha hecho un llamamiento a seguir los consejos sanitarios y ha llamado a la responsabilidad individual para que no se extienda el contagio.

El portavoz del equipo de Gobierno ha pedido, en el contexto de Magdalena, que no se convoquen actos multitudinarios "porque podría incluso suponer un incumplimiento de la Ley de Salud Pública, que comportaría sanciones". "Pedimos serenidad y responsabilidad a la ciudadanía desde Junta de Gobierno Local", ha añadido.

"Ha sido muy duro suspender las fiestas, pero si no entendemos que es por seguridad y salud pública y convocamos actos alternativos, no estaremos resolviendo nada", ha dicho Simó.

FIESTAS SIN FECHA

Respecto a la celebración de las fiestas de la Magdalena, Rafa Simó ha indicado que "hablar de fechas sin saber cómo va a evolucionar la crisis no es responsable". "No sabemos cuándo habrá luz verde para poder celebrar las fiestas y devolver la ciudad a la normalidad", ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno, quien ha pedido que "no se especule con fechas para no crear confusión a la ciudadanía".

Respecto a la celebración de las procesiones de Semana Santa, Simó ha afirmado que todavía no se puede decir nada. "Vamos a dar formalidad a ese plan de contingencia y haremos recomendaciones respecto a los actos aunque no sean de competencia directa del Ayuntamiento".