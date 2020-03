Toño Sanchís: "A Lorena la han atacado brutalmente"

Está en boca de todos. Hace unos días, Toño Sanchís abandonó por mandato judicial la casa en la que residía. La batalla legal que mantiene con Belén Esteban lo obligaba a dejar la vivienda después de haber sido condenado a abonar cerca de medio millón de euros adeudados a la que un día fue su principal representada. Las estrategias urdidas por la defensa de Toño no lograron los resultados esperados y, días antes de la fecha límite, el representante y su familia hacían la mudanza a una nueva casa de más de 250 metros cuadrados situada en Las Rozas, Madrid.

Se trata de una vivienda que toda la familia había visto meses atrás y que cumple con los requisitos que buscaban: tranquilidad, zonas comunes como piscina y discreción. Aunque algunos medios han vendido la preocupación o molestia del vecindario ante el desembarco de Toño, 20Minutos ha podido constatar que han sido recibidos de forma muy cariñosa y que, de momento, la convivencia está resultando muy agradable.

Toño está tranquilo. Sabía que, tras finalizar esta etapa, los comentarios y las acusaciones se realizarían de forma gradual. Era consciente de que Belén lo atizaría desde exclusivas remuneradas y lo acusaría de haber dejado la casa destrozada y sucia. Su mayor refugio ahora son su mujer y sus hijos. Es por ellos por los que va a seguir batallando en los juzgados. No solo con demandas que ya se han presentado contra varios contertulios, sino también para proteger la intimidad de sus hijos que, según su propio testimonio, ha sido vulnerada en más de una ocasión.

También la de Lorena, su mujer, quizás la víctima muda de una persecución que no tiene visos de finalizar: "A Lorena la han atacado brutalmente", me dice en conversación telefónica. Y lo que te rondaré morena. Buscan –y no cesan- testimonios que desmonten la candidez de la morena.