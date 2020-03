Juan Antonio rechaza a Teresa, su cita en 'First dates', por tener una hija: "Es un impedimento"

Desde el momento que se vieron en la barra deFirst dates Teresa y Juan Antonio este martes, todo apuntaba a que saldrían del restaurante de Cuatro cogidos de la mano y con vistas a una segunda cita. Pero no fue así.

"¿Cómo te ha ido tu vida amorosa?", le preguntó Carlos Sobera al murciano. "No del todo bien. Nunca he tenido una relación estable, como mucho he estado un año, pero no como pareja seria".

El presentador no dudó en afirmar que "creo que tu cita de esta noche te va a gustar", a lo que Juan Antonio le respondió: "Esperemos, a ver si hay suerte".

Al poco llegó Teresa, una dependienta de 23 años procedente de Cartagena que señaló: "Nací en la India, pero mis hermanas y yo llegamos en 2007 a España cuando fuimos adoptadas por una familia".

El murciano le preguntó a que se dedicaba, y Teresa le contó que "hace un año, a mi hija la diagnosticaron diabetes y dejé el trabajo", y él afirmó que "eso para ti debe ser lo más importante".

En la cena, la india le contó que "me encanta bailar y desde pequeña he hecho coreografías de Bollywood. Lo llevo en la sangre y me encanta bailar, me siento libre". Juan Antonio reconoció entre risas que "soy totalmente arrítmico, prefiero pescar".

Juan Antonio y Teresa, en 'First dates'. MEDIASET

La velada transcurrió bien hasta que llegaron a la decisión final, donde Teresa sí que quiso tener una segunda cita con Juan Antonio porque "nos hemos entendido perfectamente y he estado muy cómoda en la cita".

Pero el murciano opinó todo lo contrario: "Me lo he pasado muy bien contigo, ha sido una cita muy agradable, pero el tema de la niña lo considero un impedimento que me puede frenar en mis metas".

En las segundas citas de Juan Antonio no entran los hijos 😞 #FirstDates10Mhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/9CdQZgmfLa — First dates (@firstdates_tv) March 10, 2020

Y añadió que "ahora no me veo en una relación así. Es la única pega que veo". Teresa afirmó que "respeto la decisión y valoro que sea sincero. Prefiero que me diga las cosas claras y sea claro".