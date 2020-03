Christofer no olvida y arremete contra Rubén un mes después de 'La isla de las tentaciones': "Espero no encontrármelo"

Christofer sigue sin olvidar lo que pasó en La isla de las tentaciones, el reality donde Rubén consiguió tentar a su chica, Estefanía, hasta el punto de hacerla caer en la tentación y, de paso, causar un terremoto en la relación que ambos mantenían desde hacía siete años.

Quizá por eso Christofer no quiere saber nada del tentador y, aunque siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, ahora ha estallado contra el exfutbolista. "Me da mucha rabia", aseguró Chris un mes después del final del reality.

Unas declaraciones que hizo en Sálvame, donde dejó entrever que Rubén solo se acercó a su chica para conseguir fama. "Que ni se le ocurra pedirme hablar. Es lo que busca, ya lo ha conseguido y está dónde quiere", dijo.

"No lo he visto nunca pero ni quiero. Espero no encontrármelo nunca", sentenció la pareja de Fani, participante de la presente edición de Supervivientes.