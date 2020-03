Naito no se corta con su cita de 'First dates': "Tengo un buen paquete y mucho aguante"

Con la timidez se lleva a pocos sitios, o eso debió pensar Naito en su visita a First dates este lunes ya que el bailaor no dudó en alabar sus atributos sexuales durante su cita con Jarrid: "Tengo un buen paquete y mucho aguante".

Carlos Sobera fue el encargado de recibirle a las puertas del restaurante de Cuatro, donde Naito llegó con unos zapatos en una bolsa "porque luego me gustaría hacerle a mi pareja un zapateado", afirmó.

"En el sexo me siento muy varonil y cuando he estado con gente siempre he sido yo el tío más activo. Me gusta dominar y ser yo el macho", señaló el bailaor.

Su cita fue Jarrid, que señaló: "Creo que me han rechazado mucho por el físico, que no soy el prototipo que se suele buscar en el mundo gay".

Y añadió entre risas que "normalmente, con los chicos que quedo, no sé por qué, son muy fetichistas de los pies y les gustan mucho los míos. Por eso decidí hacerme un Instagram de mis pies".

En la cena comentaron la curiosa afición del filipino por las tarántulas: "Tengo dos en la habitación y les doy de comer cucarachas, que también las crío", afirmó Jarrid.

También hablaron de sus profesiones: "Tú bailas flamenco y yo trabajo en una tienda de souvenirs y en una empresa que hace espectáculos", señaló el dependiente.

En el momento que comenzaron a hablar de sus edades, el leonés le comentó que tenía 46, pero "me siento estupendo para la edad que tengo, estoy como un toro. Te lo digo así, tengo un buen paquete, siempre he sido muy activo y tengo mucho aguante".

En la decisión final, Naito sí que quiso una segunda cita con Jarrid porque "quiero conocerlo un poco más y saber cómo va el tema de las tarántulas". Por su parte, el filipino también quiso volver a quedar con el bailaor: "Para descubrir más cosas de él porque no me ha dado mucho tiempo en la cita".