Rescaten un home 66 anys de l'incendi d'un àtic en el carrer Díaz Moreu d'Alacant

El SPEIS va rebre l'avís al voltant de les 2.40 hores. El foc estava localitzat en una terrassa d'un àtic, i es trobava una persona demanant auxili atrapada en l'interior.

Els bombers van accedir amb el vehicle escala, aconseguint arribar fins a on estava i amb la caputxes de rescat 'respihood' li van subministrar flux d'aire, i van aconseguir traure-ho fins a l'exterior. L'home presentava cremades, i va ser immediatament atès pels efectius sanitaris, i posteriorment traslladat a un centre hospitalari.

El foc estava localitzat en l'àtic d'un edifici de tres plantes; per a l'extinció es van utilitzar diverses línies d'aigua intervenint per l'exterior.

L'incendi es va originar per causes que es desconeixen, i l'àtic va quedar molt afectat, per la qual cosa ha quedat precintat.