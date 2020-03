8M.-La ONCE presenta su cupón por el Día de la Mujer bajo el lema 'Generación igualdad'

La delegada de ONCE Almería, María Jesús Segovia, y la consejera territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Gemma Pozo, han visibilizado la lucha que, por los derechos de la mujer y de la mujer con discapacidad, desarrolla todo el Grupo ONCE, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Las representantes de ONCE han recordado cómo esta organización "ha sido pionera en proclamar la igualdad, dado que, durante los 81 años de la ONCE, se han proclamado los iguales para hoy, y a partir de ahora se ha dado un paso más, haciendo hincapié en el mensaje: iguales para hoy, iguales para siempre", ha insistido Segovia.

El grupo social ONCE ha creado un observatorio de igualdad basado en valores como la igualdad, la no discriminación, la acción positiva, la accesibilidad universal para todas las mujeres y, en especial, para las mujeres con discapacidad, que, según ha señalado Segovia, "tienen una doble discriminación: por ser mujeres y por tener capacidades diferentes". De hecho, según este observatorio, las mujeres con discapacidad tienen "cuatro veces más posibilidades de sufrir acoso", ha dicho.

La ONCE ha estado respaldada en la presentación del cupón para el 8M por representantes de las administraciones almerienses, comprometidas con la igualdad y con la no discriminación por contar con distintas capacidades.

Así, el alcalde de la capital ha agradecido a la ONCE el "acierto de contar con un cupón al que se aporta perspectiva de género. Un cupón que va a tener una difusión de 5,5 millones de boletos, que son los que salen a la venta para el día 8".

El alcalde ha acompañado a afiliados y trabajadores de la ONCE concentrados este viernes desde las once de la mañana frente a la sede de la dirección provincial de Almería para visualizar ese apoyo a la lucha de los derechos de la mujer.

Los participantes en el encuentro han portado un lazo violeta en favor de la mujer, toda vez que el presidente de Diputación, Javier Aureliano García, ha dado la enhorabuena al grupo ONCE por defender la igualdad y hacerlo durante los últimos 81 años. Así, ha resaltado además, la importancia de que desde este viernes, más de 400 agentes vendedores de la ONCE en la provincia van a llevar consigo un mensaje de igualdad con motivo del 8-M.

Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha incidido en la visibilidad que la ONCE da al día de la Mujer, y de forma especial, a las mujeres con discapacidad "que lo tienen más complicado y encuentran más barreras". Por eso, ha puesto la Junta de Andalucía al servicio de organizaciones como ONCE para "continuar por el camino de la no discriminación".