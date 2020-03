Coordinadora 8M llama a manifestarse el domingo en Logroño con lema 'Luchando molestamos. Solo muertas importamos'

Como han apuntado dos portavoces de la Coordinadora, María Pérez y Ester Villanueva, la manifestación, que será el principal acto de la jornada de este año, tiene marcada su salida a las 18 horas, desde la Fuente de los Ilustres.

La marcha tendrá paradas en la Estatua del Labrador, en el Palacete de Gobierno de La Rioja "donde se hará un homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia machista" y en el Ayuntamiento de Logroño, donde se finalizará con la lectura de un manifiesto.

"El feminismo nunca deja de estar en las calles, pero volvemos de nuevo el 8M por una cantidad excesiva de razones. No quieren que se nos vea ni que se nos oiga, no quieren que hagamos ruido. Pero nada va a hacer que volvamos a casa, lo público también es nuestro, no vamos a permitir que se nos nieguen o limiten espacios", ha apuntado Pérez.

En este sentido, ha lamentado que "nos venden por un puñado de votos y por una cuota de poder, sometiéndose a las exigencias del neofranquismo, pero no somos monedas de cambio".

"El patriarcado se combate con feminismo. Volvemos por todas, por las que no están, por los asesinos de nuestras hijas e hijos, porque nos violan y seguís dudando, porque hay chicos de 20 años que creen poder hacer lo que quieran con chicas de 15 y luego irse a su casa a jugar al parchís", ha añadido.

Villanueva, por su parte, ha puesto el acento en la continuidad de "la brecha salarial, de los techos y los precipicios de cristal, por las lesbianas, las inmigrantes, las invisibles". "Salimos -ha dicho- por todas, volvemos a la calle para que no falte ni una".

"Hay que caminar codo con codo con la sociedad, plantándonos ante el salvajismo machista y el negacionismo. El 8M no es el único día para salir, pero sí es el día que no podemos dejar de salir", ha reseñado.

ACTOS EN LA RIOJA.

Además de la manifestación, mañana se ha organizado también un taller de elaboración de pancartas en el colegio de Madre de Dios, a lo que han sumado actividades en otras localidades riojanas, como Alfaro o Santo Domingo.

Así, en el caso de Alfaro, han concretado que se contará con una mesa informativa el día 8, en la Plaza de España a las 12,30 horas; el día 13, una charla sobre la historia de una víctima de violencia de género; y el 20, proyección y coloquio sobre feminismo. Y, en Santo Domingo, taller de pancaras el sábado, y concentración el domingo a mediodía.

Sin embargo, han criticado los casos de Calahorra y Arnedo, "donde los Ayuntamientos se han apropiado de las convocatorias del 8M", por lo que los colectivos feministas implicados han decidido suspender todas sus actividades previstas para esta jornada, "porque el 8M pertenece al feminismo, no a las instituciones".