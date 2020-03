Las primeras palabras de Belén Esteban tras el desahucio de Toño Sanchís: "Voy a hacer una exclusiva de la casa"

El exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, ha abandonado este jueves la casa de Villanueva del Pardillo en la que había vivido los últimos años. Lo ha hecho a primera hora de la mañana, poco antes de que llegara la Guardia Civil para dársela a su legítima dueña, que, aunque no ha acudido al domicilio, sí ha contado en Sálvametodo lo que sabe sobre el estado de la residencia.

La tertuliana ha llegado al programa visiblemente entusiasmada. Por fin había llegado el esperado 5 de marzo, día en el que recuperaría las llaves de su casa tras cinco años de guerra con Sanchís: "Estoy nerviosa, emocionada. Ha sido mucho tiempo y una dura la situación", le ha dicho a Paz Padilla.

La colaboradora ha explicado que no ha visto cómo se encuentra la residencia: "Yo no he ido a la casa. He mandado a gente de mis abogados, a uno de mis gestores...", ha contado. Asimismo, asegura que la casa no está en buen estado, ya que se han encontrado restos de suciedad, de café e incluso heces de perro: "No la he visto, pero no está bien", ha señalado.

Sin embargo, la de Paracuellos ha recordado en el espacio de Mediaset que se ha cerrado un capítulo, pero que "todavía queda mucho por hacer": "Sabía que hoy era el día. La cosa no acaba aquí porque tengo un dinero que cobrar. Voy a ir hasta el final. Él pensaba que yo no iba a hacer esto", ha subrayado, y ha añadido: "He hecho lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho todo el mundo".

Belén Esteban también ha aclarado que, en un principio, quiso llegar a un acuerdo, pero no lo consiguió: "A la que le falta el dinero es a Belén Esteban, y muchísimo más que un millón de euros. Hasta hablé con Lorena [la esposa de Toño Sanchís]", ha dicho, y ha recordado que el proceso tampoco ha sido agradable para los suyos: "Aquí da pena su familia y, ¿la mía?", ha reprochado.

En este sentido, la colaboradora ha explicado que la situación le ha costado problemas de salud: "Tengo una contractura en el cuello y llegado a estar aquí con 400 de azúcar", ha desvelado. Así, ha agradecido el apoyo que ha recibido de parte de su marido, Miguel Marcos: "Solo tengo que dar las gracias a mi marido porque solo él y yo sabemos lo que hemos pasado", ha dicho emocionada.

Finalmente, la tertuliana ha avanzado que no quiere desvelar sus planes con el futuro de la vivienda, aunque lo tiene "todo pensado": "Voy a hacer una exclusiva de la casa", ha afirmado, y después ha sido clara: "Haré que quiera porque tengo que pagar un año de hipoteca de comunidad y de desperfectos", ha sentenciado.