Tu horóscopo diario: miércoles 4 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 4 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No permitas que el trabajo te absorba demasiado en algunos momentos y no sepas cómo evitarlo. Pon barreras o di “no” a alguien que pretende aprovecharse de ti. Hoy verás una manera de hacerlo sin alterarte ni crear malos rollos, con diplomacia.

Tauro

Ese punto romántico que te atrapa a veces vuelve hoy a estar muy presente en ti y te gustará hacer algún pequeño detalle o regalo a una persona a la que te apetece acercarte o a tu pareja. Funcionará de maravilla y volverá a sentir muchas emociones.

Géminis

Si no te paras y sigues hacia delante confiando en ti, tu potencial se disparará. Es cuestión de dejar malas costumbres atrás y de no tener miedo de ir a por lo que deseas de corazón. Tus contradicciones se disipan y sigues tu senda con más tranquilidad.

Cáncer

No te gusta demasiado la falta de tiempo libre que supone aceptar ese nuevo trabajo. Pero en este momento no te queda otra porque lo necesitas y en el fondo te alegras mucho de haberlo conseguido. Celébralo con amigos, ellos se alegrarán contigo.

Leo

La intervención de una tercera persona puede cambiar una situación tensa con un amigo o con alguien con quien compartes una afición. Se resolverá a tu favor si sabes no mostrar orgullo y perdonar de corazón. En el fondo, es una discusión sin ninguna importancia.

Virgo

Utiliza la inteligencia sin precipitarte lo más mínimo hoy en cualquiera de las gestiones o pasos que tengas que dar, incluso si son asuntos de menor importancia o domésticos. Así no te llevarás chascos y errores que te pueden costar bastante dinero.

Libra

Controla bien los gastos o las facturas o cualquier comunicación del banco porque puede haber errores que te perjudiquen. Es necesario que vigiles bien aunque te resulte una tarea pesada o aburrida. No dejes pasar por alto esas pequeñas pérdidas.

Escorpio

Nadie hará por ti el esfuerzo de salir de tu zona de confort y mejorar en eso que aún supone una barrera para ti. Debes hacerlo tu y cuanto antes, ya que hay oportunidades que te llegarán pronto y es mejor que estés a punto para cogerlas.

Sagitario

Será una jornada muy animada en todos los sentidos. Tu humor estará en alza e incluso te servirá para ayudar a que los que te rodean se pongan también de mejor talante. Puedes reírte de todo, aunque no de todos. Esa manera de contemplar las cosas te favorece.

Capricornio

Aunque te cueste dejar el pasado atrás, no te queda más remedio que hacerlo ahora. Lo que ya no forma parte de tu vida, no tienen porqué estar en ella. Olvida a esa persona que salió de tu paisaje. Dentro de poco volverá a sonreír por este tema.

Acuario

Si emprendes una acción concreta hoy para solucionar un problema o hacer una reclamación de cualquier tipo, ten en cuenta que puede tardar mucho en resolverse y que tendrás que tener paciencia. No precipites nada ni te pongas en una actitud tensa o desagradable.

Piscis

Tu vitalidad está en alza y vas a recibir satisfacciones en algo que has peleado desde hace algún tiempo. Te darán la razón y verás que todo el mundo piensa que es justo lo que tu pedías. Te sentirás feliz por lo que has conseguido y cómo triunfa tu idea.