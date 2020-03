El (muy azulado) 'baby shower' de Manuel Carrasco y Almudena Navalón

Quizá habría que dejar de asociar colores con los géneros de los bebés que vienen al mundo, pero hasta que ese día llegue es casi un símbolo universal que si es rosa, será niña, y si es azul, niño. Y Manuel Carrasco y Almudena Navalón han dejado clarísimo qué están esperando.

El cantante y la periodista no pueden estar más felices con la idea de aumentar la familia, toda vez que adoran a la pequeña Chloe, que nació hace ya dos años y medio y que, por lo que parece, está deseosa de conocer a su futuro hermanito, del que, por cierto, aún no se sabe el nombre.

Y eso que en algunas baby shower, la fiesta que se hace en la recta final de los embarazos, se ha llegado a anunciar el nombre del bebé, pero en este caso solo se desveló que les llega la 'parejita' a la pareja, valga la redundancia, puesto que la inmensa mayoría de lo que sus amistades pudieron ver era azul.

Desde cupcakes recubiertos de decoración celeste hasta, obviamente la tarta, pero también los corazones que utilizó Almudena en su Instagram a la hora de subir las stories sobre cómo había quedado de preparada la mesa principal y a la espera de las visitas.

En esta, además, no faltaban detalles como el jamón o platos más elaborados. Incluso unas minihamburguesas que seguro que hicieron las delicias de los presentes. Pero no el nombre, puesto que en lo que fue publicando la periodista de 35 años solo aseguró "It's a boy" ("Es un niño") y el emoticono de una cigüeña.

El 'baby shower' de Manuel Carrasco y Almudena Navalón DIVINITY / Instagram @almunavalon

La fiesta también servía para que tanto Manuel Carrasco como sus amistades celebrasen que el pasado 28 de febrero el cantante, que el 15 de enero cumplió 39 años, recogiese la Medalla de Andalucía que le ha concedido la Comunidad Autónoma.

"Andalucía quejío, mi canastito, mi arena, la huella con la que piso con la que curo mis penas...", ha escrito emocionado. "La vida nos sonríe y se abre paso en nuestra familia, vamos a ser papás de nuevo y estamos muy felices", fueron las palabras de Carrasco hace unos meses, cuando desveló la (otra gran) noticia.