Sanidad asciende a más de 30 los positivos en coronavirus y mantiene en vigilancia activa a cientos de personas

El coronavirus continúa imparable su avance a nivel mundial -con casi 60 países afectados- y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a "muy alto" el riesgo de propagación, ya que el brote "se está agravando". En España, ha provocado ya más de 30 positivos y centenares de personas se encuentran en vigilancia activa en varias comunidades, mientras las autoridades sanitarias nacionales llaman a la calma y mantienen el escenario de contención.

Además de los pacientes que han dado positivo, cientos de personas están guardando cuarentena en España. Se trata de individuos que han mantenido contactos estrechos o esporádicos con los afectados o aquellos que han desarrollado síntomas. Es el caso de los huéspedes del hotel H10 Costa Adeje, en Tenerife, donde se alojaba un ciudadano italiano infectado y cuyo caso fue detectado el pasado lunes.

Asimismo, este viernes se ha puesto en marcha el protocolo de vigilancia activa de unas 150 personas que forman parte del círculo de contactos del joven italiano que este jueves dio positivo en Segovia.

Llamamiento a la calma

Las autoridades sanitarias han informado de que, por el momento, se mantienen las medidas de contención aplicadas hasta ahora y continúa vigente, por tanto, el escenario 1 de propagación del coronavirus. Es el denominado 'de contención', ha explicado el director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, porque no existe una transmisión comunitaria descontrolada. Tampoco se han producido entradas masivas de casos importados que pudieran implicar una infección alta en el país.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y a valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas, si no, no se hará", ha apuntado Simón.

Se ha pronunciado también sobre una posible suspensión de actos como Las Fallas o partidos de fútbol, de los que ha detallado que actualmente no se ha contemplado la cancelación, aunque decidirán en su momento. Asimismo, ha incidido en que, si se decretara un cambio de escenario, afectaría únicamente a casos concretos.

Casi 60 países registran casos

Hasta este viernes, el coronavirus deja ya más de 83.000 contagiados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China, y el número de muertos se acerca a los 2.900 -el grueso en el gigante asiático-. Además, la propagación internacional continúa y la enfermedad ha llegado ya a casi 60 países.

A pesar de las cifras y del avance mundial del virus, los últimos datos aportados por las autoridades sanitarias chinas muestran que el registro de nuevos casos de contagio en el país continúa disminuyendo. Sin embargo, el gigante asiático sigue ampliando las medidas de prevención y control de la epidemia.

Tras China, Irán es el país con más fallecimientos registrados, según la Johns Hopkins University, que ha creado un mapa sobre la expansión del brote. Allí, ha afectado a personalidades políticas, como la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia, Masumeh Ebtekar, y el viceministro de Salud, Iraj Harirchi. Corea del Sur, con más de 2.300 afectados, es el segundo país con más positivos, seguido de Italia, con más de 650.

Nigeria, primer país subsahariano afectado

Nigeria ha confirmado este viernes en Lagos, ciudad meridional con más de 20 millones de personas, el primer caso de coronavirus de África subsahariana, lo que ha activado la alerta en una región que se prepara ante un potencial brote. El afectado, que había regresado de Milán el 25 de febrero, se encuentra en aislamiento y las autoridades trabajan para identificar a quienes con las que el enfermo tuvo contacto.

Este caso pone en alerta a toda África, debido a la alta densidad de población de urbes como Lagos y otras al sur del Sahara -la región de más rápido crecimiento demográfico del mundo-, que eleva el riesgo de contagio respiratorio y dificulta la contención de una potencial epidemia, según los expertos. Hasta el momento, se habían registrado casos solo en el norte del continente: en Egipto y Argelia.

Además del positivo detectado hoy en Nigeria, también Nueva Zelanda y México han registrado su primer caso.

Repercusión en la industria

La del Mobile World Congress de Barcelona fue solo una de las primeras cancelaciones de grandes eventos a causa del coronavirus. Este jueves, la multinacional estadounidense Facebook suspendió la celebración de su conferencia anual de desarrolladores F8, que estaba prevista para el 5 y 6 de mayo en San José (California, EE UU), por temor al brote.

En esta misma línea, los organizadores del Salón del Auto de Ginebra, uno de los principales eventos anuales del sector de la automoción, han confirmado este viernes la cancelación de la 90 edición de este acto, prevista del 5 al 15 de marzo, a causa de las medidas tomadas por Suiza para combatir la epidemia de Covid-19.

También las Bolsas de todo el mundo han caído en picado esta semana debido al coronavirus. La incertidumbre de los inversores sobre el impacto que la extensión del coronavirus puede tener en la economía global ha castigado a los mercados bursátiles y el parqué español enfila su peor semana desde mayo de 2010, en plena crisis de la deuda soberana europea. Algo similar le ocurre a Wall Street, que no sufría bajadas tan pronunciadas desde 2008.

Suspensión de eventos deportivos

Tampoco el mundo del deporte escapa a la amenaza de esta epidemia, debido a las aglomeraciones de gente que concentra en el grueso de sus eventos. Así, el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que se disputa desde el pasado día 23 y debía terminar el sábado 29, ha sido suspendido por el coronavirus, según informaron fuentes de RCS, empresa organizadora. El motivo: dos miembros del staff han dado positivo por la enfermedad.

En Italia, seis partidos correspondientes a la vigésima sexta jornada de la Serie A italiana, entre los que se encuentra el del líder Juventus de Turín y el Inter, previsto para el próximo domingo, se jugarán a puerta cerrada. En España, Valencia, tras la detección del contagio de coronavirus en un periodista que cubrió el encuentro que disputó la semana pasada en Milán ante el Atalanta, ha decidido cancelar todo acto no deportivo de la primera plantilla.

Esta situación obliga a dirigir la mirada a los Juegos Olímpicos de Tokyo. Los organizadores y el COI mantienen que siguen trabajando en la preparación de la cita sin pensar en una cancelación o en un cambio de fechas, pero permanecen "atentísimos" a lo que sucede, "con la obvia preocupación", según ha indicado el el vicepresidente primero de este organismo, el español Juan Antonio Samaranch Samaranch.