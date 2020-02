Igea aboga por "corregir los errores" cometidos en Cs y huir del "hiperliderazgo"

Igea ha realizado estas manifestaciones antes de mantener, en el hotel Gran Vía de Logroño, un encuentro con afiliados. Ha estado acompañado de los miembros que conforman la lista de su ejecutiva, el exportavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en La Rioja, Diego Ubis, y la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo.

Una candidatura que, según ha señalado su líder, pretende "afrontar un cambio en un partido que, sigue siendo imprescindible y necesario para el conjunto del país, tiene que ocupar el centro liberal y progresista" en España, y para ello "tiene que salir no solo de las trincheras, sino también de los errores que nos llevaron al resultado electoral del 10 de noviembre".

Ha asegurado que "cuando uno convoca un congreso extraordinario porque ha tenido mal resultado, lo que toca es hacer un análisis". Ha censurado algunas estrategias tomadas por miembros de la formación 'naranja', ya que "se ha dado un mensaje de que no nos hemos equivocado en la organización, y mantenemos el mismo modelo e incluso doblamos la apuesta por un modelo centralista".

También ha indicado que es criticable que "uno dice que no se ha equivocado en la estrategia porque nuestra estrategia de pactos y de alianzas doblamos la apuesta y vamos a una coalición preelectoral", así como el hecho de "presentar una lista de Ejecutiva y están prácticamente las mismas personas", ante lo que ha apuntado que parece que el mensaje a los ciudadanos es que "no nos hemos equivocado, sino que el que sobraba era Albert Rivera".

Todo ello, para Igea "no es buena estrategia", porque un partido político "tiene que ejercer con seriedad el análisis y la crítica".Ciudadanos - ha añadido- "es imprescindible más que nunca hoy, porque los ciudadanos viven un país instalado en el frentismo en la trinchera y en la confrontación, y hace falta un partido de centro, que es fuerte en sus convicciones, en su mensaje de lucha contra el nacionalismo y de defensa en la soberanía nacional y en los derechos y libertades individuales".

Para el candidato a la presidencia de la formación 'naranja' "tenemos que ser capaces de dialogar, de reflexionar y de intentar sacar a este país de la situación en la que está.

"TODOS REPRESENTADOS"

Igea, por otra parte, ha recordado que ellos en su Ejecutiva reservan diecinueve puestos para que "estén representados todos los candidatos autonómicos que han sido elegidos en primarias". "Cuando uno ha sido elegido por los militantes debe rendir cuentas hacia quién le ha elegido", ha apostillado.

A continuación, ha recordado que "a diferencia de la otra candidatura, proponemos un sistema que no solo es más participativo, no solo es más democrático, sino que permite que haya debate, haya crítica y que la toma de decisiones sea más correcta y no volvamos a cometer los mismos errores".

Preguntado por lo pactos preelectorales, Igea ha lamentado que se "haya desaprovechado una oportunidad" para "saber lo que de verdad quería este partido", ya que "lo propio hubiera sido que si la Gestora o Inés Arrimadas, quería presentar una enmienda sobre los pactos, se debía haber reunido al partido y haber presentado esa propuesta sobre los pactos preelectorales". "Este partido es de sus militantes, no es de Arrimadas, de la Gestora, de Igea o de su candidatura", ha concluido.