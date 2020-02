Toots & The Maytals, Barrington Levy y Julian Marley, entre los primeros artistas confirmados del Rototom

El Rototom Sunsplash ha confirmado los primeros 23 artistas de la edición de 2020 que avalan la "firme apuesta" de la macrocita reggae por aunar estilos de diferentes partes del planeta y seguir afianzando su ecléctica comunidad en torno al género jamaicano. Toots & The Maytals, Barrington Levy, Julian Marley junto a The Uprising, Protoje & The Indiggnation y Natiruts lideran este estreno del cartel.

Del 16 al 22 de agosto de 2020 y bajo el lema de este 27º aniversario, 'We can change the world' (Podemos cambiar el mundo), los escenarios múltiples del recinto de conciertos de Benicàssim (Castellón) se convertirán en el altavoz desde el que proyectar al mundo lo que se cuece en la poliédrica escena reggae, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Veteranía, jóvenes promesas y leyendas, con Jamaica como origen, perfilan la propuesta de cabezas de cartel con la que el macrofestival inicia su 27º desembarco. Desde la isla caribeña llegarán los legendarios Toots & The Maytals. Formada en la época del ska, fue la primera banda en incluir en sus canciones la palabra 'Reggay'. Los Maytals han sido la banda sonora del "extraordinario" rugido soul de Toots y representarán uno de los momentos culminantes de Rototom 2020.

Se une al elenco el también jamaicano y precursor del dancehall Barrington Levy, con su voz y estilo "inconfundibles"; y Julian Marley -junto a The Uprising-, hijo de la leyenda jamaicana Bob Marley, cuya capacidad para imprimir en su música un sabor 'roots' único atrae a los fanáticos del reggae de todas las edades.

Amplía este primer avance de artistas jamaicanos Protoje, uno de los padres fundadores del 'Reggae Revival'. El jamaicano irrumpe junto a su banda The Indiggnation y llevará al Rototom su característico estilo de letras mordaces sobre asuntos sociales y temática rasta. Un círculo que cierran el colectivo de reggae acústico jamaicano Inna de Yard formado por Winston McAnuff, Keith&Tex, Kiddus I, Var -Pentateuch-, Steve Newland -Rootz Underground- y Kush -Uprising Roots-; y la mística voz de Clinton Fearon -excantante de Gladiators-, que acaba de celebrar sus 50 años de carrera musical.

Rototom Sunsplash prosigue su viaje en Brasil, desde donde llega Natiruts. Formada a mediados de los 90, se ha convertido en la banda de reggae de cosecha propia más conocida en su país. Su último trabajo, 'I Love' (2018) suma colaboraciones especiales de leyendas como la de los jamaicanos Morgan Heritage y el padrino de la música popular brasileña Gilberto Gil. Regresa a Rototom tras su primera actuación en 2009, cuando el festival se celebraba en Italia. 2020 será su debut en Benicàssim.

RIQUEZA DE PROCEDENCIAS

La riqueza de procedencias que alimenta el cartel del Rototom Sunsplash se amplía con la propuesta del cantante reggae francés nacido en Martinica Yaniss Odua, toda una estrella en su caribeña isla y también en Francia, que regresa a Benicàssim con su potente actuación junto a Artikal Band; y con Nattali Rize desde Australia, que estrena álbum el próximo mayo tras su exitoso debut: Rebel Frequency (2017). También con La Dame Blanche, el proyecto de la cantante, flautista y percusionista cubana Yaite Ramos, heredera de las oratorias de la rumba afrocubana.

El reggae español aterriza en el Rototom Sunsplash 2020 con Morodo, todo un "exponente de la escena patria" curtido a lo largo de 20 años de carrera, que actuará junto a su banda, Okumé Lions; y con la formación aragonesa Jahsta, que celebra su 25 aniversario, acompañada por Conscious Vibes Band y su cóctel reggae con raíces de dancehall y rap.

Desde Reino Unido se incorpora a este 27 aniversario festivalero la banda londinense de ska y reggae The Dualers. Liderada por el carismático Tyber Cranston, la nutrida formación caracterizada por su amor por la música jamaicana de los 60 y por esa "descarada" arrogancia londinense, ha acompañado a Madness en su gira. También desde las islas británicas llega la cantante de ascendencia jamaicana Carrol Thompson; el artista de dub, reggae, ska y soul Captain Accident, directo desde Cardiff, y otro referente del ska como es Mark Foggo.

La escena estadounidense estará representada por el cuarteto de reggae-rock de Massachusetts Soul Rebel Project, cuyo espíritu experimental en lo musical les hace ser bienvenidos a la lista de Rototom este año. Se une el versátil vocalista estadounidense de origen jamaicano Mighty Mystic.

Mientras, y tras un nuevo salto viajero a Europa, irrumpe el trombonista milanés Mr T-Bone, uno de los principales exponentes de la escena internacional contemporánea de ska y reggae.

JAMAICA

Esta amplia remesa de confirmaciones acerca nuevos nombres desde Jamaica, como el del "talentoso" cantante de reggae Droop Lion, que ha visitado ya el festival como voz de los legendarios Gladiators -exponentes de la era dorada del roots jamaicano-, o el de la joven artista SumeRR, que sacará a escena su dulce pero a la vez potente ritmo reggae junto a la canaria One Xe Band.

Por último, desde el circuito de sound system de música ska y 'oldies' llegan los japonenses Rock a Shacka ft Masa & Ash y el mc de Tighten Up Crew, Champian.