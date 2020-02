Tu horóscopo diario: sábado 22 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 22 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay veces que no entiendes muy bien lo que desean los demás o tu pareja y eso te hace pensar mucho y quizá ponerte un poco triste. No debes dejarte llevar por esa sensación que de vez en cuando le pasa a todo el mundo. Intenta comprender a los demás.

Tauro

Ciertas personas tienen mucha habilidad para manipular las situaciones y emocionalmente pueden afectarte más de lo que crees. Además, caer en su trampa en fácil en especial si son personas cercanas a ti. Vigila para no dejarte llevar por ellas.

Géminis

Adivinarás muy fácilmente lo que puede suceder si dejas que alguien tome hoy la iniciativa en un plan de ocio con el que no estás muy de acuerdo. Si se trata de tu pareja, lo mejor es que digas lo que piensas aunque al final tendrás que ceder y acudir.

Cáncer

Vas a disfrutar del fin de semana con energía y muchos ánimos de realizar actividades diversas y buen humor. Has recibido ciertas satisfacciones que te tienen bastante contento, y esa alegría que sientes en tu interior las vas a exteriorizar ahora.

Leo

Cuida esa posible tendencia a estar demasiado dependiente del móvil que te quita tiempo de hacer cosas mucho más interesantes. Las tecnologías no pueden convertirse en algo que esclavice y ahora corres el riesgo de que eso te suceda, ten precaución.

Virgo

Aprender a gestionar ciertas emociones es muy importante para que te sientas bien y no caigas en situaciones de ira o de no poder resolver algunos conflictos emocionales. No te dejes llevar por el mal genio o por cierta tendencia a magnificarlo todo.

Libra

Una escapada corta te vendría muy bien para sentirte más libre o con un espíritu más en calma. Aunque solo sea un pequeño paseo por el campo o el mar, eso será lo mejor que puedes hacer hoy para relajarte y poner tu mente en calma total.

Escorpio

Hoy propones planes interesantes para hacer con amigos o una visita a un familiar con quien te apetece estar más en contacto ahora que en el pasado Aprovecharás para hablar de cosas comunes que os unen y que tienen mucho componente afectivo.

Sagitario

Ten cuidado con los gastos que puedas hacer hoy, ya que es posible que te veas en la obligación de invitar a alguien en el transcurso de una fiesta o una celebración. Mira bien lo que haces y quien se apunta sin tener nada que ver contigo.

Capricornio

Si ves que tu actitud, o cómo eres, molesta a alguien y escuchas un comentario desagradable, no te metas en ningún conflicto ni entres a rebatir o discutir. Simplemente deja que cada uno quede en su sitio y sigue tranquilamente por tu camino.

Acuario

Hoy estarás bastante activo o activa, pero con tendencia a dejar para otro día algo que no te agrada o evitar una conversación con un vecino o una persona con la que has tenido algún conflicto. Quizá haces bien porque no es el momento en que estarás más comunicativo.

Piscis

Es cierto que te cuesta adaptarte a un cambio con la pareja y eso puede traerte alguna sensación de falta de libertad e incluso de agobio. Tu independencia es un valor muy arraigado en ti, perro ahora debes gestionar con inteligencia y astucia la nueva situación.