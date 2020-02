El Movimiento Ciudadano destaca cinco aspectos positivos del presupuesto y plantea 17 mejoras o cambios

Según detalla en una nota, en relación con los ingresos apunta que "las previsiones obligarían a reducir gastos, si bien se ha buscado la solución de duplicar prácticamente los préstamos", algo que "significa que diez millones de euros aproximadamente se incrementan y tendrán que pagar todos los cordobeses en amortizaciones e intereses en los próximos años".

Además, expone que "los 23 millones de euros que se podían haber dedicado a Inversiones Financieramente Sostenibles solo se recuperarán parcialmente en este presupuesto mediante el incremento del endeudamiento", a la vez que considera "urgente que se cumpla el compromiso de no cobrar el IBI urbano a los suelos urbanizables que aún no estén dotados de plan parcial definitivo, ni a ningún tipo de suelo no urbanizable", así como que "se busque una participación más justa de los espacios privados de uso público".

En cuanto a los aspectos más positivos de los presupuestos, cita "la extensa información presentada"; que "se mantenga el gasto social", aunque requiere que "se genere un mejor proceso participativo para decidir a dónde dedicar los recursos" y cree que "la política de subvenciones nominativas es excesiva".

Igualmente, elogia que "se reconoce el mantenimiento de la empresa pública a pesar de las normativas estatales restrictivas al respecto, lamentando la falta de respeto al actual reglamento de participación ciudadana en cuanto a la participación en algunos de ellos, como el Imtur", al tiempo que ve "preocupante y alarmante la falta de personal en la mayoría de servicios municipales que ponen en peligro la calidad de su prestación".

También, señala como "muy importante que se destinen partidas para proyectos de ciudad que se demoran en el tiempo", como el Parque de Levante, las instalaciones deportivas sobre el antiguo Pabellón de la Juventud y San Eulogio, la antigua Normal de Magisterio, así como en el puente de Alcolea, el Centro Cívico San Agustín, el Cercanías, la instalación de ascensores y la rehabilitación de edificios.

Asimismo, ve "necesario evitar problemas legales mediante el cumplimiento, al menos de forma inicial, del principio de estabilidad, la regla de gasto y el nivel de deuda, independientemente de que se inste al Ayuntamiento a que defienda en los foros municipalistas a que se modifiquen las exigentes leyes y normativas que condicionan de forma excesiva las cuentas municipales". Por otro lado, aboga por "potenciar todos los servicios relacionados con la contratación para que no supongan un lastre para la ejecución del presupuesto".

CIUDAD JARDÍN

Respecto a los aspectos a mejorar o a modificar en el presupuesto, cita "incrementar la partida destinada a la gestión directa de las juntas de Distrito para consolidar dichos órganos descentralizados" y "hacer operativos los centros cívicos mediante la disposición de las partidas y personal necesarios para ello".

Por otra parte, el Movimiento Ciudadano advierte de "la falta de inversión no afectada a fondos europeos, especialmente en aquellas áreas que deben atender los compromisos asumidos con los distritos y barrios de la ciudad", al tiempo que lamenta que "haya desaparecido la partida específica para Ciudad Jardín, en contra de los acuerdos plenarios que obligaban a ello".

Continúa "echando en falta" partida en Aucorsa para desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible; solicita que las inversiones de Emacsa "incluyan las partidas necesarias para asegurar la posibilidad de dotar de agua y saneamiento a la Vega y a la Sierra y a las parcelaciones de la ciudad que carecen de este servicio básico".

De otro lado, apuesta por "incrementar y detallar las partidas necesarias para el inicio del Centro Cívico Noroeste, el arreglo del Centro Cívico Higuerón, la puesta en marcha del de Cerro Muriano o la ampliación del de Vallehermoso", así como "incluir como actuación social de Vimcorsa el programa de alojamientos en otros distritos, incluyendo a la población joven e incluir partidas específicas para el desarrollo de informes de evaluación de edificio".

INCREMENTAR PERSONAL

Plantea, por igual, "considerar que la plantilla de personal y el presupuesto previsto no asegura el buen funcionamiento de los servicios, por lo que debe incrementarse y completarse y, en caso de que legalmente no se pueda, disponer las partidas oportunas para la contratación de servicios para compensar la falta de personal".

Califica como "insuficiente" la partida dedicada al recinto ferial, "necesitado de una redefinición integral del mismo, que se desprende del dictamen elaborado"; pide solicitar partidas para la recuperación definitiva del Cuartel de Lepanto; incrementar y detallar la partida para la Sala de Barrio de Villarrubia y CF Santa Cruz, para acabar de reformar y reabrir la ID Alcolea, o para dotar de campo de fútbol al barrio del Alcázar Viejo, "de acuerdo con la Junta de Andalucía".

Otro punto es determinar partida suficiente para la puesta en valor de un equipamiento definitivo en el Cine Andalucía y para la puesta en valor de Regina, en línea con lo acordado con el Consejo de Distrito Centro, así como "dar respuesta a la propuesta ciudadana de convertir en equipamiento sociocultural el antiguo colegio Luciana Centeno".

También, propone incrementar la inversión en la empresa Cecosam "por medio de mayor transferencia de capital para el mantenimiento de los cementerios", además de "solventar las dudas legales sobre la construcción de las salas velatorios para avanzar en la estabilidad de la empresa".

LA CULTURA

Exige "una mayor participación ciudadana en la definición de los proyectos derivados de los fondos europeos y la agilidad en la contratación de los mismos"; declarar "insuficiente" las partidas dedicadas a Cultura para "conseguir hacer de la cultura el motor socioeconómico de la ciudad", de hecho ve "urgente estabilizar presupuestariamente la red de Bibliotecas o el programa 'Cultura en Red', y recuperar las partidas destinadas a la Casa de las Córdobas y la Sala de las Artes".

Asimismo, solicita "un incremento de las partidas que den respuesta a la emergencia climática y a la contaminación atmosférica, así como a la lucha contra el ruido"; que se mantenga el apoyo al Consejo Local de la Juventud, "pues la partida prevista pone en peligro la continuidad de su funcionamiento"; que "se recupere el término de Cooperación y Solidaridad Internacional y que se mantengan las partidas que se destinan a este objetivo".

Y dotar presupuestariamente la política de seguridad "mediante la dotación del personal necesario de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como el plan de emergencia municipal", según indica el Consejo del Movimiento Ciudadano.