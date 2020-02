El contrato de informativos de IB3 durará 2 años prorrogables otros 3 y todos los trabajadores podrán ser subrogados

Así lo ha indicado Manresa durante la Comisión parlamentaria de Control de IB3, donde ha asegurado que desde la dirección del ente velan para que el cambio de empresa contratista no suponga una merma de derechos laborales de los trabajadores. Según el director, están trabajando en el borrador de los pliegos con la Conselleria de Administraciones Públicas para "cumplir" con todos los convenios y pactos aplicables.

La concesión actual acaba en una semana, el 27 de febrero, pero la empresa adjudicataria, Liquid Media, renunció a la prórroga. El contrato incluía los informativos de radio y televisión, los boletines horarios, las desconexiones de Pitiusas y Menorca y los programas 'Zoom', 'Illes i Pobles' y 'Meteo', así como la web de IB3 Notícies.

COMPARECERÁ PARA INFORMAR SOBRE LA DEMANDA JUDICIAL

Precisamente, la Comisión ha aprobado por unanimidad que Andreu Manresa comparezca para informar expresamente sobre la demanda judicial de los trabajadores, con la que reclaman ser internalizados y considerados empleados del ente público.

La comparecencia ha sido propuesta por Cs en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión de Baleares y apoyada por todos los grupos. El diputado Juan Manuel Gómez ha considerado "importante" que los grupos políticos no se enteren de los acuerdos sobre IB3 "por los titulares".

Manresa ha lamentado que, en su opinión "no era el momento" de plantear esta demanda judicial, si bien ha puntualizado que "es un derecho que tienen" los empleados y que no lo censurará. Con todo, ha matizado que no les consta formalmente la presentación de la demanda sino la fase previa de conciliación ante el Tribunal de Arbitraje, que fracasó.

En la comisión, Manresa ha defendido que IB3 no tiene "masa financiera suficiente" para poder acometer la internalización actualmente y ha apuntado que como periodista considera "una anomalía" que el servicio esté externalizado.

NIEGA QUE IB3 DIERA ÓRDENES CONTRA LOS 'VIERNES NEGROS'

Por otro lado, Manresa ha negado en la Comisión que diera órdenes a los presentadores de no vestir de negro los viernes, como denunció el comité de informativos. Los 'viernes negros' son una forma de protesta de los trabajadores para reclamar la internalización.

El director de IB3 ha rechazado que vetara o diera "ninguna orden" a los presentadores para que no fueran vestidos de negro, pero ha reconocido que hizo "un comentario" al comité en una reunión considerando que "la reiteración llegaba a empalagar" y pidiendo tener en cuenta que ya se había alcanzado un pacto para asignar dos millones de euros para mejoras salariales.

El diputado que le ha preguntado por esta cuestión, Toni Fuster (PP), ha cuestionado la respuesta del responsable de IB3, señalando que el mensaje publicado en redes sociales por el comité no hablaba de un comentario ni de una "charla", sino de "órdenes".