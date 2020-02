El pleno del Parlament valida el decreto que blinda el uso tecnológico del ParcBit

Aunque los grupos de la oposición han votado a favor de la validación del decreto, han reprochado la gestión del Govern, a quienes responsabilizan de la situación creada por la derogación de la Ley de Urbanismo de 1993.

Todos los partidos de la oposición han pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas e introducir nuevas medidas, pero la solicitud ha sido denegada.

La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha justificado la urgencia del decreto en la necesidad de resolver "carencias normativas" y cuestiones que han quedado "sin cobertura legal". Así, ha reconocido -como recoge la propia exposición de motivos del decreto- "cierta inseguridad jurídica" respecto a la situación actual del ParcBit.

Castro ha apuntado que el objetivo es "mantener el espíritu de la ley de creación del ParcBit" y potenciar la diversificación económica de Baleares.

La exposición del decreto señala entre sus objetivos garantizar que el parque "no se pueda convertir en materia de especulación". En este sentido, el texto pone límites a otros usos diferentes al tecnológico, como los comerciales o administrativos. Estos usos se consideran necesarios de forma complementaria, pero "no pueden ser los principales" del parque tecnológico.

De este modo, el decreto ampara las actividades actuales de empresas ya presentes en el parque pero limita su crecimiento a un 10 por ciento de la superficie actual. También dispone incentivos fiscales y de simplificación administrativa para fomentar la implantación de nuevas empresas tecnológicas.

Según datos del Govern, el ParcBit es sede de 175 empresas, suma más de 3.000 trabajadores y un volumen de facturación anual de más de 1.000 millones de euros.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

"Es un decreto para tapar una chapuza legislativa", ha dicho el portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, que ha lamentado "la urgencia debida a la desidia del Govern" por la derogación de la Ley de Urbanismo. El diputado de Cs ha advertido también de que "se desaprovecha para incorporar propuestas que podrían mejorar la funcionalidad" del ParcBit.

En la misma línea, el diputado del PP Sebastià Sagreras ha responsabilizado a la Ley Urbanística del Govern progresista de la "inseguridad jurídica abismal" generada, que "ha acercado a fondos buitre y ha echado a empresas". "El verdugo del ParcBit fueron la presidenta y Marc Pons. Y los grupos políticos seremos los médicos y enfermeros que intentaremos salvar al herido", ha enfatizado el 'popular'.

Desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha coincidido criticando que el Parlament deba "arreglar" un problema creado por el Govern. "Ustedes han sido los pirómanos y ahora han apagado el fuego, pero no vengan poniéndose medallas y sacando pecho", ha dicho. Además, haciendo un juego de palabras con las alusiones a los fondos buitre, Rodríguez se ha preguntado "quién es el responsable, el que come la carroña o el que mata al animal".

El PI también ha considerado que en el Govern "son esclavos de su propia norma" y ha lamentado que "ahora se dedican a hacer decretos ley" para solventarlo. "Se cometió un error grave que ustedes mismos reconocen", ha declarado el diputado Josep Melià.

Incluso MÉS per Menorca, uno de los partidos que apoyan al Govern, ha considerado que "han quedado patentes las circunstancias que han llevado al Govern" a elaborar este decreto, que "la disposición derogatoria de la Ley de Urbanismo era excesiva y ha generado un problema". Así, Josep Castells ha declarado que el decreto "es necesario" pero no puede decir "que sea un buen decreto". También ha calificado de "muy triste" que una norma referida al ParcBit "resulte que no va sobre lo que tocaría, sino que versa sobre temas inmobiliarios".