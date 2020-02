Alberto Chicote comparte fotos de hace "48 o 49 años" y deja a todos sus seguidores sorprendidos

Alberto Chicote tiene acostumbrados a sus fans a sus fotos de cuando era más joven. Sin embargo, sus dos últimas publicaciones han sobresalido por encima de las demás por el tiempo que ha pasado desde que se tomaron y por, lógicamente, el cambio físico del chef.

En la primera imagen vemos al Chicote de hace ni más ni menos que "48 o 49 años", como él mismo apunta, asegurando además que muchos de sus conocidos le dicen que sigue "teniendo la misma cara y los mismos ojos". "Y lo mismo es cierto", dice.

"Yo quiero pensar que sigo conservando el mismo corazón y la misma inocencia", indica el cocinero.

En la segunda, en la que tiene más o menos la misma -corta- edad, el cocinero hace un homenaje a sus padres.

"Mis padres han sido, y siguen siendo, para mi unos auténticos superhéroes. Sin capa, sin superpoderes y sin logos en el pecho, pero cuidaron y se preocuparon de que me convirtiese en lo que me he convertido. No hay mayor regalo que saber que tus padres están orgullosos de ti. Yo, desde luego me siento muy orgulloso de los padres que tengo, no me canso de decirlo y de decírselo", escribe Chicote.

Dos publicaciones que han sido muy comentadas por sus seguidores, que, sorprendidos y enternecidos a partes iguales, destacan la humildad de uno de los chefs más mediáticos del país.