Rubén, de 'La isla de las tentaciones', aclara los rumores sobre su pasado: "Nunca he sido gigoló"

El paso de Rubén por La isla de las tentaciones hizo surgir rumores sobre su supuesto pasado como gigoló de lujo, unas afirmaciones que este sábado ha negado en el plató de Sábado Deluxe.

"Me enteré por dos productores de Cuarzo y ya les dije que tienen que estar totalmente despreocupados. De hecho, no me habéis visto mencionar nada. Quise pasar absolutamente del tema. Lo único que hice fue decirle a mi madre y a mi familia que pasaran del tema, que ya hablaría yo", ha dicho.

Respecto a la información publicada por error en una web que mostraba unas supuestas imágenes suyas donde se anunciaba como gigoló, Rubén ha defendido que sus fotografías "las puede coger cualquier persona de cualquier lado".

En este sentido, el exconcursante del reality ha insistido en que quiere "zanjar" este asunto "porque mi familia anda muy cansada. Al final, una mentira, si tú le das importancia, creas algo".

No obstante, ha reconocido que sí le ofrecieron ser gigoló, aunque ha añadido que "se lo ofrecen a muchísima gente que trabaja de noche, luego están los valores de cada uno y lo que le enseñen en casa, que es totalmente respetable, pero gracias a Dios no me ha hecho falta ganarme la vida de ello".

"Lo quiero zanjar porque la gente es muy pesada con el tema. Si tienen que hacer bromas, que hagan bromas de otro aspecto, pero que lo dejen ya, porque si ganara 2.000 euros la hora, mi madre tendría un chalet al lado de Cristiano Ronaldo", ha asegurado.

Por otro lado, Rubén ha admitido que su madre "ha sufrido al tirar mi carrera deportiva por la borda". El motivo por el que dejó el fútbol, ha agregado, fue su "pasado": "Me gustaba mucho salir, estar de fiesta por ahí, comprarme mis caprichos... Era inmaduro, me fui muy joven de casa y eso te hace no estar centrado al 100%".