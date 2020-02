Fernando Salamero asegura que en Rioja están "los que quieren estar" y presentarán alegaciones sobre petición de ABRA

La publicación en el BOE abre un periodo de dos meses para presentar dichas alegaciones que será el turno que utilice la DOCa Rioja para "hacer lo que nos corresponde", ha explicado Salamero aunque "aún no podemos decir nada porque están en fase de estudio".

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha celebrado este viernes un pleno ordinario en el que han realizado un balance oficial de Comercialización de Rioja 2019 en donde también estaban representantes de ABRA. En este sentido, ha explicado el presidente, "les hemos preguntado a ellos para tener una información directa de cómo está la situación y ellos nos han remitido que, cumpliendo la ley, han realizado esta petición en el BOE".

Además, ha asegurado Salamero, "nos van a mandar la documentación que avala la petición que hacen y, por nuestra parte, estamos en lo que hay que hacer: informarnos, asesorarnos legalmente y hacer las alegaciones pertinentes".

Salamero ha explicado que, como tal, ABRA es una asociación "que tiene derecho a hacer los proyectos que les interese" pero ha asegurado que el Consejo Regulador, "como corporación independiente está perfectamente".

Aún así, ha reconocido, "yo soy el presidente del Consejo de todos y represento a todos los inscritos de Rioja, Navarra, Álava y parte de Miranda, la gente que viene aquí se da de alta voluntariamente y, por tanto, se puede dar de baja de la misma manera. Nosotros damos la bienvenida a todos los que quieran venir aquí a trabajar y sumar, siempre les recibiremos con las manos abiertas".

Por todo ello, ha finalizado, "ahora hay que cumplir unos plazos y trabajar. No puedo contestar lo que todavía no sabemos. Desde la DOCa Rioja trabajaremos en esa documentación que nos ofrezcan para presentar las alegaciones a las que tengamos derecho. Pero ABRA no ha dicho que se quiera marchar de la denominación".