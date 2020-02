Tu horóscopo diario: jueves 13 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 13 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No es el momento más propicio, sobre todo si tienes un negocio, para arriesgar con una inversión fuerte. Lo mejor que puedes hacer es quedarte, de momento, como estás y no hacer ninguna clase de gasto innecesario. Dentro de poco te alegrarás de ello.

Tauro

Empatizar con alguien que está pasando un momento de bajón, ya sea un amigo o solo un conocido, será algo que hoy harás con mucho gusto. Aunque no lo creas, vas a dar un gran alivio a esa persona y eso es también muy sanador para ti.

Géminis

Siempre hay una parte positiva en todas las cosas y hoy toca que descubras algo importante relacionado con lo físico, con tu organismo, si vas al médico o tienes una prueba. Todo será para mejorar. Si se trata de un cambio de hábitos por obligación, te vendrá bien.

Cáncer

Sentirás cierta perdida de libertad si te empeñas en atarte a una persona a la que acabas de conocer y realmente no sabes quién es. Debes ir con cuidado y ver si realmente esa persona merece la pena. Es momento de no dejarse llevar por las apariencias.

Leo

No presumas de nada, y menos de bienes materiales, delante de otras personas que pueden sentir envidia de ti. No es algo que te convenga, cuanto más discreto seas, mejor te va a ir con esas relaciones que probablemente sean de trabajo. Cuidado.

Virgo

Sientes un alejamiento de alguna parte de la familia porque crees que han cometido una injusticia contigo y eso es algo que está muy presente en tu día a día. Debes de solucionarlo cuanto antes y si no puedes, debes aclarar también cómo te sientes.

Libra

Cuanto menos te ates a lo material, más libre te vas a sentir, así que debes intentar no acumular objetos que no te sirven para nada porque eso te puede traer cierto agobio. Debes de ser más flexible en todos los aspectos. No impongas tus normas.

Escorpio

Lo mejor que puedes hacer hoy es tomarte las cosas con mucha calma y sentido del humor y no esperar grandes cosas de nadie. Todo irá por un camino tranquilo y positivo si tu sabes relajarte y disfrutar de las cosas sencillas que tienes cerca.

Sagitario

Mucho cuidado con las tentaciones de imponer tu criterio en el trabajo que te asaltarán constantemente porque puedes provocar reacciones muy negativas a tu alrededor. Intenta escuchar a los demás y darles su parte de protagonismo porque la merecen.

Capricornio

No es cierto que pases de la familia, pero sí que vas a muy a tu aire y quizá alguien te lo eche en cara hoy. Deberás explicarles lo que sientes por ellos y cómo ves tus las cosas. Te escucharán si sabes acercarte con humildad y con palabras amables.

Acuario

Autoengañarse no es el mejor camino para solucionar las cosas. Hoy recibes un consejo en este sentido, alguien que ve con objetividad lo que te sucede y que te ofrece su ayuda. Acéptala sin mirar más ni poner pegas. Toca asumir ciertos cambios.

Piscis

Si practicas algún deporte, no es día para excederse con él. Hazlo, sí, pero con moderación ya que de esa manera no correrás riesgos de lesiones u otro tipo de problemas que luego te traigan consecuencias. Mira por tu organismo de una manera global.