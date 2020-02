Blanco (Vox) considera "completamente inútil" reformar el reglamento de la Junta para permitir el uso del asturiano

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, donde se ha posicionado sobre la reforma del reglamento y después de que el pasado jueves se celebrara una Comisión donde comparecieron varios expertos que dudaron de que pudiera haber diputados que desconozcan tanto esta lengua como para no poder seguir una intervención.

El reglamento vigente de la Junta indica que "en el marco de lo que establece el Estatuto de Autonomía y, en su caso, la legislación que lo desarrolle, los diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de su funciones parlamentarias".

La iniciativa de IU-IX que apoyan PSOE y Podemos -que surge después de que PP y Vox rechazaran que la consejera de Cultura, Berta Piñán, presentara su programa de legislatura en asturiano-, propone que "en el marco de lo que establece el Estatuto de Autonomía y, en su caso, la legislación que lo desarrolle, tanto los diputados en el ejercicio de su funciones parlamentarias como cualquiera otra persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano".

Para Ignacio Blanco, esta reforma es "completamente inútil porque ya se puede utilizar el bable en la Cámara". "Lo que no está contemplando es que si alguien no lo entiende no se siga llevando el debate con bable o con asturiano", ha afirmado. Así, ha señalado que la reforma del reglamento "no va a solucionar esa problemática" y ha asegurado que él solo es capaz de seguir "pequeñas intervenciones" en esta lengua, pero no "todas las afirmaciones o todos los mensajes".

Además, ha indicado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) que ha anulado la Ordenanza del uso de la lengua asturiana del Concejo de Mieres, supone "un poco darnos la razón" porque al no ser el asturiano lengua oficial "regular su uso e imponerlo no es conforme a la ley".