Rocío le da una segunda oportunidad a José María en 'First dates' tras dejarla tirada en su anterior cita

First dates celebró este martes su programa especial de San Valentín, y una de las parejas protagonistas fue la de Rocío y José María, que volvían al restaurante de Cuatrotras el plantón que le dio el joven el pasado mes de diciembre.

"No me gusta. Es como si en tu casa tú quieres comer jamón y te ponen lentejas, al final vas a casa de otros a comerlo", llegó a decir José María al ver a la joven en la barra y decirle a Carlos Sobera que se marchaba.

Por su parte, la dependienta afirmó que "he venido porque aún sigo con esperanzas y espero que esta vez haya algo que esté bien para mí y no sea el desastre de la otra vez".

Después de su tan sonado plantón, Rocío vuelve al restaurante. Aunque hoy será ella quien elija a su cita con el teléfono rojo del amor. Lo que ella no se espera es que José María es uno de los tres solteros a elegir #YaEsSanValentínEnFDhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/d31DFeW1sG — First dates (@firstdates_tv) February 11, 2020

En esta ocasión, la barcelonesa utilizó el 'teléfono rojo' del programa para poder hablar con tres solteros (Pedro, Cristian y José María) y elegir con cual se quedaba.

Rocío se quedó muy sorprendida cuando supo que uno de ellos era el chico que la dejó tirada hace unos meses: "Ante todo quiero pedirte perdón. Me puse muy nervioso y actué de esa manera", le dijo el sevillano para disculparse y le eligiera.

Al verse, ambos se abrazaron y el opositor no dudó en decirle al oído a su cita que sentía mucho lo que hizo en su anterior encuentro en el programa.

Rocío y José María, en 'First dates'. MEDIASET

Tras unos momentos de dudas eligió a Pedro, pero tras conocer a los tres pretendientes, cambió su elección por la de José María, y de esta forma darle una segunda oportunidad: "Más que nada creo que me debes una explicación", le dijo la joven.

Durante la cena, y con Pedro y Cristian viendo las evoluciones de la velada desde el privado, Rocío no dudó en explicarle todo lo que le sucedió tras su anterior cita: "Sentí mucho el ánimo de la gente", y todo lo que pensaba de lo que pasó, pero, sobre todo, que lo peor que hizo fue "ser tan maleducado".

Él intentó justificarse: "No puedo decir que no lo fui", pero para Rocío no fue suficiente ya que "para mí habría sido más importante un perdón en privado y no público. Para mí eso es lavar su imagen".

Al final, José María afirmó que le gustaría tener una segunda cita con Rocío porque "me ha parecido una chica bastante sensible, educada, simpática y me ha dado una segunda oportunidad, que también hay que valorarlo".

Por su parte, la barcelonesa no quiso volver a quedar con el sevillano porque "no te he creído nada. Acepto tus disculpas, no sabía que ibas a estar aquí y te he dado la oportunidad para hacerlo". Y para concluir le dijo que "perdono, pero no olvido".