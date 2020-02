El acusado de asestar 9 puñaladas a su pareja y matarla y amenazar a sus tres hijos reconoce los hechos

A preguntas del Ministerio Fiscal, reconoce que se desplazó desde Gerona, lugar donde estaba residiendo en el momento de los hechos, y acabó con la vida de su pareja, quien le había pedido acabar con la relación ante los conflictos ocurridos en el domicilio familiar.

El procesado, que en todo momento ha intentado ocultar su rostro, ha aprovechado esta primera sesión de la vista oral para pedir perdón por lo ocurrido. A preguntas de su defensa, ha afirmado que se arrepiente de los hechos.

Presumiblemente, el Ministerio Fiscal, que había solicitado penas que suman más de 14 años de prisión para el procesado, modificará la petición inicial. Asimismo, ha pedido adelantar la prueba de los médicos forenses para este miércoles, por lo que el juicio continuará.

En el relato de los hechos, la fiscal ha asegurado que el acusado pretendía reunificar a la familia, que no convivía en el mismo domicilio debido a los conflictos que éste ocasionaba y que habían motivado, con la mediación de Cruz Roja, que se trasladara a vivir a Gerona durante seis meses, quedándose en Murcia su mujer y sus tres hijos.

Sin embargo, asegura la representante del Ministerio Público que no aceptó estos hechos y regresó a Murcia. Su mujer incluso había bloqueado su móvil para no recibir ni llamadas ni mensajes, porque "no quería vivir con él".

Cuando llegó a la vivienda donde se encontraba su mujer con sus tres hijos, comenzó una discusión y los hijos "intentaron auxiliarla", pero el acusado los intimidó e intentó agredirlos, por lo que salieron huyendo.

"Es una muerte violenta y una agresión psicológica a sus tres hijos", ha manifestado la fiscal, que asegura que durante el juicio quedará acreditada la negativa de la víctima a volver con el acusado.

Por su parte, la acusación particular, que representa a los tres hijos de la fallecida, ha dejado claro que "la mató de manera violenta, intencionada, sin arrebatos, quedará acreditado, y los hijos lo vieron y son víctimas, tenía celos y no aceptaba que la relación había terminado".

La defensa ha pedido a los miembros del Jurado que "dejen los prejuicios a un lado" y ha recordado que el acusado viene de un país "donde la violencia es el pan nuestro de cada día, un país donde dos de sus hijos habían sido asesinados y venían a España a iniciar una nueva vida, ayudados por Cruz Roja".

Entiende que el procesado "tiene derecho a un procedimiento con todas las garantías legales" y ha defendido que cuando vino a Murcia "no fue con la intención de matar a su pareja, sino que quería hablar con ella y no portaba ningún arma".

RELATO DE LOS HECHOS

Los hechos, según la calificación del Ministerio Fiscal, se remontan a abril de 2018, cuando el procesado viajó a Murcia, donde se encontraba su pareja residiendo con sus tres hijos, con la intención de regresar al domicilio familiar, ya que había una situación de conflicto familiar en la que medió Cruz Roja.

La ONG envió a Gerona al acusado y el resto de la familia, víctima y sus tres hijos, uno de ellos menor de edad, se quedó residiendo en la capital murciana.

Sin embargo, el procesado, no aceptando esta situación, decidió regresar a Murcia, sin aviso previo, y personarse en el domicilio de su pareja. Se inició entonces una "acalorada" discusión entre ambos, ya que la víctima se negaba a retomar la relación.

El acusado no aceptó la negativa de su pareja, momento en el que la agarró violentamente y guiado con el ánimo de quitarle la vida, le asestó hasta nueve puñaladas a la altura del pecho.

La víctima logró protegerse con las manos y brazos y aunque consiguió huir del domicilio hasta el patio trasero del edificio, fue seguida por el individuo, quien aprovechó para asestarle dos puñaladas más, falleciendo finalmente como consecuencia de un 'shock' hipovolémico.

Los tres hijos intentaron socorrer a su madre, que yacía en el suelo, pero tuvieron que huir de la vivienda y pedir ayuda, ante la actitud de su padre que, guiado con el ánimo de menoscabar sus respectivas integridades psíquicas y de infundirles temor, esgrimió a los tres hijos el mismo cuchillo que aún llevaba en sus manos, sin llegar a alcanzarles.

Finalmente, el acusado fue localizado minutos después y los testigos de la zona observaron cómo se deshacía del arma homicida.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de homicidio, por el que reclama 14 años de cárcel y libertad vigilada durante diez años; y de tres delitos de amenazas con instrumento peligroso en el ámbito familiar, por el que procede imponer la pena de un año de prisión y la prohibición de aproximarse a sus tres hijos.

Asimismo, deberá indemnizarlos con 50.000 euros a cada uno de ellos y al menor en 75.000 euros en concepto de daño moral.