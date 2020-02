Las estrellas comienzan a desfilar por la alfombra roja de los Oscar 2020

Joker, con once nominaciones, y 1917, El irlandés y Once Upon a Time... in Hollywood, todas ellas con diez candidaturas cada una, son las películas favoritas para alzarse con la estatuilla dorada esta noche en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Todo está ya preparado para una edición de los Óscar que, por segundo año consecutivo, no tendrá maestro de ceremonias. Una ceremonia con mucho sabor español.

Antonio Banderas está presente con su primera nominación al Óscar como mejor actor gracias a la película de Pedro Almodóvar Dolor y gloria, aunque tendrá muy difícil derrotar a Joaquin Phoenix.

También Almodóvar tendrá difícil repetir el momento de recoger el premio de manos de Penélope Cruz, dado que la surcoreana Parásitos parte como favorita.

Otra baza para España es la película Klaus de Sergio Pablos, triunfadora en los BAFTA y los Annies que podría alzarse con el Óscar a mejor película de animación.